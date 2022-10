Testo e traduzione di If you ask me to: il debutto di Charli D’Amelio, la star di TikTok Charli D’Amelio, la star di TikTok da 148 milioni di follower su TikTok, ha fatto il suo debutto discografico con If you ask me to: qui testo e traduzione.

A cura di Vincenzo Nasto

Charli D’Amelio 2022, foto di Leon Bennett per Getty Images

E alla fine, dopo Dixie, anche Charli D'Amelio ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica: nelle scorse ore è stato pubblicato il suo debutto discografico "If You Ask Me To", una ballad in cui il pianoforte e la gelosia per una relazione maldigerita, disegnano il primo immaginario musicale della creator di TikTok. A poche ore dalla trasmissione del finale della seconda stagione del " The D'Amelio Show" su Hulu, il singolo è stato pubblicato, con Charli che ha raccontato come la passione per la musica, coniugata inizialmente con la danza, ha avuto un secondo accesso nei mesi precedenti, quando per scherzo è entrata per la prima volta in uno studio di registrazione. Il brano racconta una delusione d'amore, e come ha confessato la stessa creator da oltre 148 milioni di follower, non racconterà il triangolo amoroso che la vede protagonista con Landon Barker e Lil Huddy: "Volevo usarlo come un momento della mia vita in cui non devo parlare di esperienze vere".

Il significato di If you ask me to

"If you ask me to" rappresenta l'esordio discografico di Charli D'Amelio, in un brano prodotto da Greg Keller, con l'aiuto autorale di Austin Saxton, Emi Seacrest e Michael Schiavo. Nella prima strofa del brano, Charli D'Amelio racconta una situazione non legata alla realtà, in cui il suo arrivo a una festa, legato alla presenza del suo ex partner, coincide con la visione della sua nuova ragazza. La tristezza del brano è evidente, soprattutto quando sottolinea che lei potrebbe sicuramente amarlo di più rispetto alla sua attuale ragazza: "Sorrisi per un momento, ma poi lei ti baciò sulla guancia, è un vero peccato perché so che lei non può amarti come potrei io". Non c'è rancore verso la nuova ragazza, e lo si può notare nel ritornello quando canta: "Ma dio è così carina, divertente e spiritosa, non credo di avere una possibilità". Risalta sicuramente la malinconia nei confronti del partner nella seconda strofa, soprattutto quando riflette se era amore ciò che lui ha provato nei suoi confronti: "Se hai sempre pensato a lei, perché hai dovuto sprecare il mio tempo? Quindi, se il blu non è mai stato amore, per tutto questo tempo, sono stata daltonica?".

Il testo di If you ask me to

Saw you at the party, but you wouldn't say a single thing

You smiled for a moment, but then she kissed your cheek

That's such a shame

‘Cause I know that she can't love you quite like I could

So I'll leave your text on read, and hope you're overthinking everything

Saw me by myself, you said hello, and asked if I was good

She walked up out of nowhere, damn, I almost said that I love you

Now you're headed to her house to watch that movie you both like

While I'm up and losing sleep, what do I do, if it's not me you choose?

But god she's so prеtty, and funny, and witty

I don't think that I stand a chance

And she's so fucking lucky ‘cause all I'vе been wanting

Is you to be holding my hand

But it feels like forever

From minutes to seconds to hours, been waiting for you

But she loves you too, I guess it's too soon

But I'd come running if you asked me to

Ah-ah-ah

(But I'd come running if you asked me to)

Had you to myself but then you left and didn't even care

Didn't give a second thought ‘cause you know that I'd still be here

If you always thought about her, did you have to waste my time?

So if blue was never love then all this time, have I been color blind?

But god she's so perfect, no flaws on the surface

I don't think that I stand a chance

And she's so fucking lucky ‘cause all I've been wanting

Is you to be holding my hand

It feels like forever

From minutes to seconds to hours, been waiting for you

But she loves you too, I guess it's too soon

But I'd come running if you asked me to

Ah-ah-ah

But I'd come running if you asked me to

Ah-ah-ah

But I'd come running if you asked me to

Ah-ah-ah

But I'd come running if you asked me to

Ah-ah-ah

But I'd come running if you asked me to

La traduzione di If you ask me to

Ti ho visto alla festa, ma non dissi una sola cosa

Sorrisi per un momento, ma poi lei ti baciò sulla guancia

È un vero peccato

Perché so che lei non può amarti come potrei io

Quindi lascerò il tuo messaggio lì e spero che tu stia ripensando a tutto

Mi hai visto da sola, mi hai salutata e mi hai chiesto se stavo bene

È uscita dal nulla, accidenti, ho quasi detto che ti amo

Ora sei diretto a casa sua per guardare quel film che piace a entrambi

Mentre sono sveglia e perdo il sonno, cosa faccio, se non sono io a scegliere?

Ma dio è così carina, divertente e spiritosa

Non credo di avere una possibilità

Ed è così fottutamente fortunata perché tutto quello che volevo

è tenerti per mano

Ma sembra un'eternità

Da minuti a secondi a ore, ti stavo aspettando

Ma anche lei ti ama, immagino sia troppo presto

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ah ah ah

(Ma verrei di corsa se me lo chiedessi)

Ti avevo per me ma poi te ne sei andato e non ti importava nemmeno

Non ci hai pensato due volte perché sai che sarei ancora qui

Se hai sempre pensato a lei, perché hai dovuto sprecare il mio tempo?

Quindi, se il blu non è mai stato amore, per tutto questo tempo, sono stata daltonica?

Ma dio è così perfetta, nessun difetto in superficie

Non credo di avere una possibilità

Ed è così fottutamente fortunata perché tutto quello che volevo

era tenerti per mano

Sembra un'eternità

Da minuti a secondi a ore, ti stavo aspettando

Ma anche lei ti ama, immagino sia troppo presto

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ah ah ah

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ah ah ah

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ah ah ah

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ah ah ah

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi