Testo e significato di Sobrio di Benji: il racconto delle dipendenze e il ritorno alla sobrietà Benji ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo Sobrio. La canzone arriva dopo le testimonianze della sua dipendenza nel podcast One more time di Luca Casadei e il monologo alle Iene.

A cura di Vincenzo Nasto

Benji, 2023

Benji, nome d'arte di Benjamin Mascolo, ha pubblicato nelle scorse ore il suo nuovo singolo Sobrio. Il brano, prodotto da Take Away Studio e scritto insieme a Simone Reo e Zach Jones, arriva in un momento particolare della sua vita. Attraverso il podcast One more time e il suo intervento alle Iene, Benji ha raccontato la rinascita dopo un lungo periodo di dipendenza da sostanze stupefacenti, che ha portato alla fine anche del rapporto con l'ex partner Bella Thorne. Proprio nel brano è possibile osservare il conflitto interiore del cantante, in passaggi come: "Ti ho amata così tanto che quasi ti odio, tutto quello che mi dai mi lascia vuoto". Nel frattempo, Benji ha anticipato che l'uscita di Sobrio rappresenta il primo passo verso un nuovo progetto che potremmo accogliere nei prossimi mesi: qui il testo e il significato di Sobrio.

Il testo di Sobrio

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Benvenuta alla mia festa, welcome to my head

se vuoi restare, resta

I don’t fucking care

siamo in 830 personalità di me

ognuna sai è diversa, pensa solo a se goddamn

sono pazzo, crazy, faccio ciò che voglio insieme a te

finche non mi schianto

up and down, up and down

sei tu che hai scelto me

dopo il primo ciao

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Soli ci facciamo un trip, yeah

ci piace viaggiare così, yeah

siamo noti tutti e due bi

io bipolare invece tu bi sex

sono io che ne ho sempre bisogno

e non sei tu che sei speciale

mi hai tolto l’aria e pure il sonno

dimmi ora cosa mi rimane

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Il significato di Sobrio

Il ritorno di Benji con Sobrio segna la rinascita artista del cantante modenese dopo la scissione del duo Benji & Fede, ma soprattutto dopo il periodo difficile affrontato nello scorso anno, raccontato in queste ultime settimane al podcast One more time di Luca Casadei e con un monologo nella trasmissione Le Iene. Il cantante ha descritto il periodo conflittuale attraversato, dalla velocità con cui le dipendenze lo stavano privando della sua sanità mentale, cantando: "Sono io che ne ho sempre bisogno e non sei tu che sei speciale, mi hai tolto l’aria e pure il sonno, dimmi ora cosa mi rimane".

Il monologo di Benji alle Iene sulle dipendenze

Durante l'ultima puntata della trasmissione di Italia 1, Le Iene, Benji ha recitato un monologo su come ha affrontato il periodo di riabilitazione dalla dipendenza: "Sono passati 478 giorni da quando ho costruito, passo dopo passo, la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo perché le usavo per colmare un vuoto che dopo è solo diventato più evidente. Il 18 giugno del 2022, alle quattro e mezzo del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ero sul fondo e ho avuto la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi. Quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, appena prima del mio 29esimo compleanno, ho scelto di diventare completamente sobrio. Ho messo al primo posto la salute mentale perché, per stare bene fuori, bisogna stare bene dentro. Bisogna sempre ricordarsi che finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Così mi sono riavvicinato alla mia famiglia, ho deciso di essere libero, tornare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicino solo se hai il vento a favore. Ma la dura verità è che se chi ti era vicino non ama quel che sei diventato, a volte, è solo perché vuole di più per te. Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita. Ho capito che morire è facile ma è difficile iniziare a vivere per davvero. E per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina anche a costo di strapparla mille volte".