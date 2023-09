Testo e significato di Il tempo di morire, la canzone di Battisti sull’amore non corrisposto Il tempo di morire, brano pubblicato nel lato B del 45 giri di Fiori rosa fiori di pesco del 1970, è una delle canzoni più popolari della coppia Battisti-Mogol: qui il testo e il significato.

Lucio Battisti (Lapresse)

Il tempo di morire è uno dei singoli più popolari della discografia di Lucio Battisti, con il lavoro autoriale di Mogol, pubblicato l'8 marzo 1970 nel lato B del 45 giri, che aveva nel lato A Fiori rosa Fiori di pesco. La canzone, anche ricordata come Motocicletta, vede come protagonista il rapporto d'amore tra un uomo e la propria partner, in cui non viene ricambiato il sentimento, al punto da fotografare la disperazione dell'uomo, che offre la sua motocicletta cromata per "avere il tempo di morire, fra le tue braccia così". La canzone fu il 10° singolo più venduto in Italia nel 1970. Qui il testo e il significato.

Il testo di Il tempo di morire

Motocicletta

10 HP

Tutta cromata

È tua se dici sì

Mi costa una vita

Per niente la darei

Ma ho il cuore malato

E so che guarirei

Non dire no

Non dire no

Non dire no

Non dire no

Lo so che ami un altro

Ma che ci posso fare

Io sono un disperato

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Stanotte, adesso, sì!

Mi basta il tempo di morire

Fra le tue braccia così

Domani puoi dimenticare, domani

Ma adesso, adesso dimmi di sì

Non dire no

Non dire no

Non dire no

Prendi tutto quello che ho

Mi basta il tempo di morire

Fra le tue braccia così

Domani puoi dimenticare, domani

Adesso, adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì, sì, sì, sì

Non dire no

Non dire no

Non dire no

Non dire no

Lo so che ami un altro

Che ci posso fare

Io sono un disperato

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Perché ti voglio amare

Stanotte, adesso, sì!

Mi basta il tempo di morire

Fra le tue braccia così

Domani puoi dimenticare, domani

Sì ma adesso, adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì

Adesso dimmi di sì

Dimmi di sì

Che ci posso fare

Io sono un disperato

Perché ti voglio amare

Io sono un disperato

Perché ti voglio amare

Io sono un disperato

Uh, sono un disperato

Perché ti voglio amare

Il significato di Il tempo di morire

Ne Il tempo di morire, il lavoro autoriale di Mogol riflette il dualismo tra piacere e dolore, con il verbo morire che viene metaforicamente utilizzato per descrivere un orgasmo. L'utilizzo di questo immaginario quasi disperato del protagonista, alla ricerca dell'approvazione fisica e dell'amore del proprio partner, lo porta a una scelta estrema: quella di offrire la proprio "motocicletta", come pegno d'amore alla propria partner. Una scelta che aizzerà le polemiche nella rilettura del brano, in cui viene amplificato il concetto di mercificazione del corpo della donna, tradotto come segno di frustrazione/disperazione del protagonista.

Quando è stata scritta Il tempo di morire

Mogol, autore del brano, ha ripreso nel suo libro Il mio mestiere è vivere la vita, la genesi de Il tempo di morire: "Mi attirai critiche feroci da parte del movimento femminista. Il testo della canzone parla di un ragazzo che un po’ ingenuamente si innamora di una donna impegnata, e pur di averla anche solo per una notte è disposto a darle la sua motocicletta, un gesto che ovviamente va interpretato in modo simbolico. Venni erroneamente identificato con il protagonista, e fui accusato a più riprese di aver legittimato nella canzone una sorta di mercificazione del sentimento. In verità il protagonista del mio testo non ero io, ma un ragazzo con poca cultura, incredibilmente ingenuo, e il suo gesto, l’offerta della sua preziosa motocicletta, era un puro atto d’amore".