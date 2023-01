Testo e significato di Guasto d’amore, Bresh e il brano diventato coro da stadio per il Genoa Un brano diventato coro da stadio, o viceversa: è la storia di “Guasto d’amore”, il nuovo singolo di Bresh. Qui il testo e il significato.

Venerdì è stato pubblicato il "nuovo" singolo di Bresh: si tratta di "Guasto d'amore", un brano che segna il nuovo percorso del cantante e l'avvicinamento al suo nuovo progetto, dopo l'uscita di "Oro blu" nel 2022. Non si tratta della prima volta che ascoltiamo il brano, anche perché "Guasto d'amore", come racconta Claudio Cabona, nasce anni prima, pubblicata per la prima volta sui social nel 2021, quando la pandemia da Covid-19 aveva fermato il campionato. Il brano, prodotto da Shune, è diventato in due anni uno dei cori più importanti della tifoseria calcistica del Genova, riproposto nel 2021 anche dal capitano della squadra di allora, al pianoforte, l'attuale portiere della Juventus Mattia Perin.

Il significato di Guasto d'amore

Un brano diventato coro da stadio già con il suo ritornello, ma che nel tempo è stato strutturato con più strofe: "Guasto d'amore" è la sofferenza nel romanticismo, l'idea che "mi trema la pancia e mi vibra la voce e quando ti vedo, mi fai innamorare, perché, se tradisci, la faccio passare". Il singolo ha chiari riferimenti alla squadra di Genova, con l'utilizzo più volte del termine Grifone, simbolo del Genoa nel proprio stemma. In una delle parti principali del brano, riprodotte anche nei cori da stadio dei tifosi di calcio, Bresh canta: "Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo, corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa".

Il testo di Guasto d'amore

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d'amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male

Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo pеr tutte ‘ste serе

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte ‘ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te

Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte ‘ste sere

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Guasto d'amore diventato coro del Genoa

Come viene raccontato dal giornalista Claudio Cabona, dopo aver pubblicato la sua prima versione social nel 2021, accompagnato dal chitarrista Luca Caro, Bresh è stato sorpreso dalla viralità raggiunta nel ritornello, a tal punto da arrivare all'allora capitano del Genoa Mattia Perin, che gli chiede di poter suonare al pianoforte il brano, con Bresh a intonare "Guasto d'amore" sulle sue note. La canzone diventa riconoscibile a livello "popolare" a tal punto, che senza nessuna pubblicazione ufficiale del brano, viene cantata dalla Gradinata Nord del Genoa, nonostante la retrocessione della squadra in Serie B, durante la partita con il Bologna lo scorso anno.