Testo e significato di Cicatrice, il ritorno di Clara dopo il successo di Mare Fuori 3 Clara, protagonista della terza stagione di Mare Fuori, ha pubblicato il suo nuovo singolo Cicatrice, presentato insieme a CardioTrap. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Clara Soccini, foto di Kali Yuga

Clara Soccini, in arte Clara, è stata una delle protagoniste della terza stagione di Mare Fuori, la serie tv campione d'ascolti della Rai. Lei, una delle new entry del prodotto seriale, ha convinto soprattutto per le sue prove musicali, sia dentro che fuori dagli abiti di Clara J. Ha pubblicato da poche ore il suo nuovo singolo Cicatrice, prodotto dal valdostano Julien Boverod, in arte JVLY. Il brano arriva dopo il grande successo della sua versione di Origami all'alba, ma soprattutto dopo la firma con l'etichetta Warner: nel frattempo, la cantante originaria di Varese ha cantato il suo successo, finora, più importante anche durante la puntata di Amici di Maria De Filippi. Cicatrice invece, è stato spoilerato in minima parte sui social, con Clara che ha deciso di presentare il singolo insieme al suo "rivale televisivo": l'attore Domenico Cuomo, che interpreta CardioTrap.

Il testo di Cicatrice

Dammi più tempo per me

perché non lo so fare

dimmi che cosa fai te

quando tutto ti va male

spavento le mie paure

anche se ora non ci sei

e non conosco altre cure

domani andrà meglio di ieri

Ed ero piccola come gli altri

che erano meglio di me

due occhi verdi, forse pesanti

non ho mai trovato te

pensavo solo ad andare avanti

tanto nelle sere

cucio ferite da sola

E rimango sola con delle fotografie

luce ad ogni ricordo non so dove

ti arrivano solo le mie

e curo una cicatrice

che non mi fa più dormire

Storie di rapporti

che girano alla testa

fai impazzire ma a te non interessa

che io torno da te

ti penso la notte

ed è meglio così, son cresciuta più forte

Ed ero piccola come gli altri

che erano meglio di me

due occhi verdi, forse pesanti

non ho mai trovato te

pensavo solo ad andare avanti

tanto nelle sere

cucio ferite da sola

E rimango sola con delle fotografie

luce ad ogni ricordo non so dove

ti arrivano solo le mie

e curo una cicatrice

che non mi fa più dormire

E non sei tu che mi gridi la notte

nelle tasche solo due banconote

tu sei come

come una cicatrice che non mi fa più dormire

E rimango sola con delle fotografie

luce ad ogni ricordo non so dove

ti arrivano solo le mie

e curo una cicatrice

che non mi fa più dormire

e curo una cicatrice

che non mi fa più dormire

Il significato di Cicatrice

Presentato per la prima volta lo scorso 25 aprile all'Arenile di Napoli, Cicatrice è il nuovo singolo di Clara Soccini, in arte Clara. Il brano ripercorre le note emotional di Origami all'alba, un processo musicale molto intimo e in cui la cantante descrive l'esperienza della separazione, dell'affetto che ancora prova legato alle fotografie e ai ricordi assieme al proprio partner. La stesas cantante, raccontando il brano nel comunicato stampa, sottolinea: "È una canzone nata di getto, uno sfogo personale in una giornata complessa in cui mi sono trovata faccia a faccia con le ferite del passato. Sono partita dalla mia infanzia ma credo che, come me, ciascuno possa aver sperimentato nella propria vita delle mancanze che hanno generato delle cicatrici".

Lo spoiler sui social con CardioTrap

Dopo aver presentato Origami all'alba, disco di platino, ad Amici di Maria De Filippi, negli scorsi giorni un piccolo spoiler di Cicatrice era arrivato sugli account social di Clara. Infatti, insieme al suo rivale nella serie tv Mare Fuori, CardioTrap interpretato da Domenico Cuomo, si sono resi protagonisti di una piccola gag su TikTok. I due attori, seduti a terra, schiena contro schiena, ascoltano in sottofondo la parte finale del brano. Dopo le ultime note, CardioTrap, riprende il filone con la serie tv affermando: "È vero, la canzone me l'hai rubata tu (riferendosi al testo di Origami all'alba nella serie), ma il video te lo rubo io".