Testo e significato di Chiamami dei Coma Cose, la fiducia nell’altro e quel mare da riempire È stato pubblicato il nuovo singolo dei Coma Cose, dal titolo “Chiamami”. Un salto nel vuoto del mare e la preghiera di non perdersi: qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Coma Cose 2022, foto di Enrico Luoni

I Coma_Cose sono ritornati e lo hanno fatto dopo il successo del Festival di Sanremo con "Fiamme negli Occhi". Quasi due anni dopo ritornano con un nuovo brano, pubblicato lo scorso 7 ottobre, dal titolo "Chiamami". Il singolo apre le porte del prossimo album della coppia formata da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che sui social ha voluto raccontare la nuova direzione, anche attraverso un'iniziativa col pubblico: i fan si sono ritrovati in Largo La Foppa a Milano di fronte a una cabina telefonica allestita per l’occasione, dove hanno potuto ascoltare la canzone in anteprima. Tolte le cuffiette è arrivata la sorpresa: i Coma_Cose hanno infatti chiamato personalmente i fan presenti, tramite la cornetta della cabina.

Il significato di Chiamami

Il nuovo brano dei Coma Cose, scritto in collaborazione con Fabio Dalè e Carlo Frigerio, rappresenta una preghiera a fare un passo in avanti, a non farsi chiudere le strade che uniscono dall'orgoglio: una richiesta esplicita di essere chiamata, compresa, di potersi affidare all'altra persona. Un brano che riesce a infondere la paura del vuoto anche grazie alle percussioni e alla chitarra, che accompagnano come tappeto musicale, il dialogo botta e risposta tra Fausto Lama e California. Il tutto può essere rappresentato nella strofa in cui Fausto Lama canta: "Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù, per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più". I Coma_Cose hanno deciso di pubblicare anche il video ufficiale del singolo, che ripercorre la narrazione del brano: i due protagonisti divisi dall'immensità del mare, uniti solo dalla cornetta del telefono, che man mano accorcia le distanze, per poi finire tutto in un abbraccio.

Il testo di Chiamami

Chiamami, chiamami

magari il mondo tra mezz’ora scompare

parlami, parlami di quando il tempo lo sapevi amare davvero

cercami cercami, mi riconosci in mezzo a tutta la gente distratta

pensami pensami mentre la notte viene uccisa dall’alba e tu non ci sei

Ci siamo persi ormai ma non cambia niente

so che ritornerai come fai sempre

ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più

ho conosciuto le bombe, io odio l’inverno la schiavitù

ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Trovami trovami in una vecchia foto che ti commuove

cadimi cadimi addosso come il muro l’89 davvero

piovono piovono messaggi di propaganda sta attento a non leggerli

scriverò scrivere una canzone per gridare la parola proteggimi

ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più

ho conosciuto le bombe, io odio l’inverno la schiavitù

ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Già, come fai sempre

Mentre nascondo la rabbia lo specchio mi guarda senza pietà

mi servirebbe soltanto un abbraccio uno slancio d’umanità

ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la dignità

ma sono ancora qua, qua per dirti

Chiamami Chiamami