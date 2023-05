Testo e significato di Amore Indiano, Baustelle e Tommaso Paradiso insieme per una anti hit estiva Amore Indiano è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso in collaborazione con i Baustelle, il racconto della separazione di un rapporto alla fine di un’estate. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

I Baustelle e Tommaso Paradiso, foto di Alessandro Treves

Solo lo scorso 14 aprile, i Baustelle in formazione originale con Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, pubblicavano il loro 11esimo album Elvis. A un mese e più di distanza, nelle scorse ore, il gruppo si è unito a Tommaso Paradiso nella pubblicazione di Amore indiano, un singolo che attraverso la malinconia di "un bar con 4 anime", ricostruisce un immaginario "anti-hit estiva". Una ballad che ritorna indietro nel tempo, come nel video ufficiale pubblicato su YouTube e firmato dal collettivo YouNuts, che sembra far rivivere i colori, ambrati e giallastri, degli anni 50. Qui il testo e il significato di Amore indiano.

Il testo di Amore indiano

Posso chiederti perché

ogni volta vieni con me

al binario numero 3

se devi piangere

non sai dire che cos’è

e’ troppo forte dentro di te

e’ il mio solito treno che va e le tue lacrime

sono le stesse già viste nei film

sono le stesse di altra gente che è qui

arrivederci amore indiano

io devo andarmene lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

amore vedi come è strano, essere quello che non siamo

essere soli alla stazione adesso

tanti saluti dalla città

buona domenica come va

e’ tutto chiuso c’è solo un bar con 4 anime

sono le stesse già viste nei film

quelli al balcone da ultimo drink

arrivederci amore indiano

io devo andarmene lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

amore vedi come è strano essere quello che non siamo

essere soli in questa vita adesso

mettiti al riparo, quando il cielo è nero

scrivimi un messaggio se la notte è scura

se hai paura

arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano, in un call center di milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

amore vedi come è strano essere quello che non siamo

essere soli in questa vita adesso

Il significato di Amore indiano

Quasi sembrano provare a toccarsi i due mondi, quello di Tommaso Paradiso e dei Baustelle: in una danza malinconica, Amore Indiano è la prima testimonianza di un incontro tra due melodie che sembravano distanti, ma non così tanto. Il brano, che sarà l'unica collaborazione nel prossimo album di Paradiso, in uscita il prossimo ottobre, è il manifesto di una ricerca melodica prima che di immagini, la storia d'amore di un ritorno, quello al call center di Milano, utile solo a coronare il sogno della coppia: quello di "poter chiedere la mano". Un addio in stazione, struggente anche nella strofa "essere soli in questa vita adesso, mettiti al riparo, quando il cielo è nero scrivimi un messaggio se la notte è scura, se hai paura": è il distacco settembrino quasi a veleggiare nell'aria, più che l'esaltazione della leggerezza estiva.

Come si sono conosciuti Tommaso Paradiso e i Baustelle

In un'intervista a Rolling Stone, Francesco Bianconi dei Baustelle e Tommaso Paradiso hanno raccontato anche del loro primo incontro in stazione: "Eravamo soli, due solitudini sullo stesso treno, lui si è avvicinato a parlarmi ed era la persona insieme più timida e più coraggiosa e spontanea che mi si fosse mia presentata. Ho visto un po’ di me in lui, la mia parte schiva e anche quella appassionata. Abbiamo fatto mezzo viaggio insieme, poi ci siamo iniziati a incontrare per scrivere canzoni".