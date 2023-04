Testo e significato de La pioggia prima di cadere: Mr.Rain torna dopo Sanremo con Federica Abbate Dopo Supereroi, Federica Abbate e Mr. Rain tornano a lavorare insieme in un brano della cantante dal titolo La pioggia prima di cadere: qui testo e significato.

Federica Abbate è tra le migliori autrici italiane dell'ultimo decennio, Mr. Rain è stato tra i protagonisti più luminosi dell'ultimo Festival di Sanremo: insieme hanno scritto e lavorato a Supereroi, ma non è finita qui. Perché a due mesi dalla fine della kermesse ligure, i due autori hanno collaborato nel secondo singolo, dopo Doppio Nodo con Emis Killa e Fred De Palma, della cantautrice milanese: si tratta di La pioggia prima di cadere, una matrioska di emozioni che si muovono, incontrollate, all'interno del racconto. Riprendersi da dove si era lasciati non è sempre facile, soprattutto in vesti diverse da quelle originali, ma l'urgenza di questo racconto da parte dell'autrice ha benedetto questo brano: "Coincide con uno dei momenti di crescita più complessi che ho attraversato in quanto donna, parla di quella fase di limbo dove dentro di te hai tutte le risposte che cerchi ma continui a farti domande. Hai la consapevolezza che una storia sia finita, che quella pioggia prima o poi cadrà, ma fai fatica ad accettare il dolore di una ferita che ti permetterà poi di liberarti e di crescere". Qui il testo e il significato di La pioggia prima di cadere.

Il testo di La pioggia prima di cadere

Ce l'abbiamo messa tutta incrociando anche le dita

ce la siamo vista brutta quante volte in una vita

cercando poi di far tornare i conti ricostruire i ponti

che cosa provi tu nei miei confronti

provando a districare tutti i nodi, in tutti i modi

per accorgerci alla fine, solo tardi, che erano troppi

Da sciogliere

e adesso sei come me

che prima o dopo doveva succedere e siamo io e te

come due gocce uscite da un bicchiere

e lo sai meglio di me

che siamo un passo già oltre ogni limite

sul ciglio di un abisso insieme

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere

Siamo passati da parlarci solo con gli occhi

a non avere più niente da dire

ho imparato che il tempo

non mette a posto le cose, te le fa capire

ci sono inizi che meritavano un'altra vita ora quello che ci unisce è lo stesso che ci divide

lo sai meglio di me

anche se ci farà male

anche se dentro i tuoi occhi

vedo scendere le onde del mare

anche se pensavamo di volare

come la pioggia che cade lasciamoci andare

anche se non lo riusciamo ancora a fare

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere di giù

prima di cadere di giù

prima di cadere di giù

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere di giù

Il significato di La pioggia prima di cadere

Dopo il lavoro a Supereroi, singolo che ha stregato il Festival di Sanremo 2023, arrivando al terzo posto finale, Mr. Rain e Federica Abbate sono ritornati a lavorare insieme per La pioggia prima di cadere, singolo prodotto da Cino. Il brano, come ha raccontato anche l'autrice, parla di quella fase d'accettazione nella rottura di un rapporto, del limbo in cui i partner si cristallizzano per evitare il dolore della rinuncia. Ci sono più fasi all'interno del brano che sottolineano questa fase di stallo, come quando Federica Abbate canta: "Come due gocce uscite da un bicchiere e lo sai meglio di me, che siamo un passo già oltre ogni limite, sul ciglio di un abisso insieme". Mr. Rain, dopo l'avventura sanremese e l'annuncio della partecipazione al concertone del Primo Maggio, ritorna a cantare in un brano: "È stato un lavoro molto spontaneo, appena l’ho ascoltata mi sono sentito molto ispirato, ho scritto subito la strofa e poi l’abbiamo finita in un giorno". La pioggia prima di cadere è il secondo singolo, dopo Doppio Nodo con Emis Killa e Fred De Palma, che anticipa l'uscita del nuovo album della cantante nei prossimi mesi.