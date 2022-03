Testo e significato de La pioggia alla domenica, Vasco e Marracash cantano la confusione odierna Dopo una lunga attesa, Vasco e Marracash sono per la prima volta su una traccia assieme: è il remix de “La pioggia alla domenica”, per Save The Children.

A cura di Vincenzo Nasto

Marracash e Vasco Rossi 2014, Los Angeles, foto di repertorio Instagram

La collaborazione tra due massimi esponenti della musica italiana, questa volta accompagnata dall'impegno benefico per Save The Children, a cui andranno tutti i proventi del remix del brano "La pioggia alla domenica". Marracash e Vasco Rossi per la prima volta assieme su una traccia: non erano in molti a credere che sarebbe successo prima o poi, se non i protagonisti musicali. Il brano, presente nell'ultimo album del rocker emiliano, è quello scelto dai due cantanti, con Vasco che ha confermato la sua ammirazione per Marracash: "Ammiro Marracash da tempo, tra i rapper è uno di quelli che amo di più, che sento più vicini, anche come modo di scrivere, perché è un po’ cantautorale anche lui. Lo avevo già conosciuto a Los Angeles. Mi aveva chiesto di poter campionare la mia canzone ‘Gli angeli’ per un suo pezzo. Io gli avevo detto sì perché avevo fiducia e lui ha fatto una cosa molto bella, si intitola ‘Io’ e l’abbiamo potuta apprezzare tutti".

Il significato de La pioggia alla domenica

Uno dei brani più ironici dell'ultimo album di Vasco Rossi "La pioggia alla domenica" è diventato il tappeto musicale giusto per raccogliere per la prima volta sulla stessa traccia Marracash e il rocker emiliano. In un rapporto nato nel 2014 a Los Angeles, durante una cena informale a casa di Vasco, il legame tra i due artisti è sempre stato un lunga corrispondenza emotiva, arrivato negli scorsi mesi a un incontro decisivo. Avrebbe dovuto essere una nuova collaborazione, ma l'inizio del conflitto in Ucraina ha cambiato le carte in tavola. Vasco e Marracash hanno deciso di riprendere in mano "La pioggia alla domenica", raccontano in maniera triste e amara la confusione dei giorni nostri. Dai vari riferimenti al conflitto di Marracash, al significato che le nostre vite perdono quando attorno accadono eventi contrastanti come la guerra. Il mondo diventa "come la pioggia alla domenica, come un Natale che non nevica e neanche la TV".

Il testo de La pioggia alla domenica

Ehi, ma di che segno sei?

Che non va mica bene, sai

Con tutta quella confusione che hai

Dai, decidi adesso cosa vuoi

Se vuoi ti faccio divertire poi

Nessuna controindicazione

Ho già capito che la vita, sì, è solo tua

Ho già capito, niente compromessi e ipocrisia

Perché hai deciso di azzerare tutto La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aеroporto (Ehi)

Che dove si va? E come si fa?

Chе non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E neanche la TV

Poesia, poesia sulla carta igienica

Per le cose più belle serve la ricetta medica

Oramai sei qui di domenica

Non voglio quella faccia

che tu mi faccia la predica

Fuori c’è la guerra tra noi non va meglio

Sbatto i piedi a terra, solita escalation

Vedo tardi gli sbagli di entrambi

Tu mi hai dato corda

Io l’ho usata per impiccarmi

Soffro l’abbandono come un orfano

Prendo a calci persone

Per poi vedere se tornano

Dici: “sono caotico”

Che non ha più lo stomaco

Prendi tutti i tuoi schemi vedi dove vai

Senza esitazione sei fuggita svelta

Gli occhi sono come una ferita aperta

Ma guarda questa

Con che diritto sta nella mia testa

E nemmeno paga l’affitto

Perché hai deciso di azzerare tutto

La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aeroporto

Che dove si va? E come si fa?

Che non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E niente alla TV

E niente alla TV

E niente alla TV

E niente alla TV

Niente alla TV

Il sodalizio artistico e la beneficenza nei confronti di Save The Children

Il remix de "La pioggia alla domenica" è anche l'iniziativa da parte di Vasco Rossi e Marracash di beneficenza nei confronti del popolo ucraino, colpito dal conflitto negli ultimi 29 giorni: come dichiarato dagli artisti, tutti i proventi saranno devoluti a Save The Children. A evidenziare la naturalezza con cui è avvenuta la collaborazione tra Marracash e Vasco Rossi c'è stata anche una diretta Instagram, che ha ripreso in parte quella foto pubblicata nel 2014 dai due. Durante la chiacchierata, Marracash ha rivelato il grande onore per aver avuto quest'opportunità: "Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre". Anche Vasco Rossi ha applaudito le doti da cantautore di Marracash: "Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente".