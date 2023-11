Taylor Swift ha incontrato la famiglia della fan morta prima del concerto di Rio Taylor Swift ha incontrato la famiglia di Ana Clara Benevides Machado, la fan morta prima del concerto di Rio De Janeiro.

Taylor Swift con la famiglia di Ana Clara Benevides Machado (ph via X di Update Swift Brasil)

Taylor Swift ha incontrato la famiglia di Ana Clara Benevides Machado, fan di 23 anni morta a causa di un attacco cardiaco prima del suo concerto di Rio De Janeiro, dove la cantante stava portando l'Eras Tour. La cantante ha invitato la famiglia della ragazza per il suo concerto di San Paolo, invitandoli prima a guardare lo spettacolo e poi nel camerino, dove hanno conservato il momento con una foto che ritraeva i genitori e i fratelli di Ana Clara con una maglia con il volto della ragazza. L'incontro è stato confermato sia da people che dalla foto che ha cominciato a girare sui social.

Ana Clara Benevides Machado è morta lo scorso 17 novembre, mentre si apprestava a guardare il concerto di Swift allo Stadio Nilton Santon. La ragazza si era sentita male, erano intervenuti i medici sul luogo prima del trasporto nell'ospedale più vicino dove, però, la ragazza è stata dichiarata morta. La scomparsa della fan aveva sconvolto la cantante che, sui social, aveva scritto: "Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il cuore distrutto che vi comunico che abbiamo perso un fan stasera prima del mio spettacolo. Non posso nemmeno dirvi quanto sia devastata da questa cosa. Al momento ho pochissime informazioni a parte il fatto che era così incredibilmente bella e troppo giovane".

Swift continuava dicendo di essere quasi impossibilitata a parlarne dal palco perché: "Mi sento sopraffatta dal dolore anche quando provo a parlarne. Voglio dire che in questo momento sento profondamente questa perdita e il mio cuore è rivolto alla sua famiglia e ai suoi amici". Il padre della ragazza, in un'intervista aveva parlato della figlia come di una ragazza felice e intelligente: "Non ho parole per esprimere il mio dolore". A seguito della scomparsa della ragazza, Taylor Swift aveva rinviato due concertia causa del troppo caldo.