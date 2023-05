Taylor Swift ferma il concerto per aiutare una spettatrice: “Smettetela, non stava facendo nulla” L’artista interrompe per alcuni secondi la canzone “Bad Blood” per aiutare una spettatrice. Non è chiaro cosa stesse accadendo, ma Swift sembra rivolgersi alle persone della sicurezza, prima di riprendere la canzone.

A cura di Andrea Parrella

Attimi di allarme al concerto di Taylor Swift, che interrompe per alcuni secondo la sua esibizione per aiutare una spettatrice. L'artista, nel corso della sua recente esibizione a Philadelphia dello scorso sabato, è stata distratta mentre cantava "Bad blood" da quanto stava accadendo tra la folla gridando, probabilmente alla sicurezza, "non stava facendo nulla".

Cosa è successo al concerto di Taylor Swift

Dal video che sta circolando sui social media non si riesce a capire in modo chiaro a chi si stia rivolgendo e cosa stesse effettivamente accadendo tra gli spettatori, si vede semplicemente l'artista intervallare le frasi della canzoni con richiami rivolti a chi si trovava nei pressi del palco. "Sta bene, non stava facendo nulla di male, fermatevi!", ha gridato, per poi riprendere a cantare la canzone che stava eseguendo. Sul sito di CNN, che ha dato per prima la notizia, si legge che c'è stato un tentativo di capire di più sull'accaduto contattando il team che lavora per Taylor Swift, ma al momento non sono pervenuti commenti specifici su quanto è successo durante l'esibizione dell'artista. Il tour americano di Taylor Swift prosegue con enorme successo. Dopo essersi esibita per tre volte a Philadelphia, nei prossimi giorni si trasferirà in Massachussets per nuovi appuntamenti con il suo Erase Tour, il primo dopo cinque anni di stop.

Taylor Swift dopo la rottura con Joe Alwyn

Parallelamente agli aspetti relativi alla carriera, ci sono quelli privati. Solo un mese fa, Taylor Swift era finita al centro dei gossip per via della rottura da Joe Alwyn, suo compagno per oltre sei anni. Notizia che era stata diffusa dalla stampa americana e di cui non si conoscono le precise ragioni, ma pare che sia una separazione avvenuta in modo amichevole e che "non è stata drammatica". Allo stesso tempo, alcune settimane fa l'artista è stata avvistata mentre passeggia con Matty Healy a Casa Cipriani, New York. Secondo le indiscrezioni, i due si sono seduti uno accanto all'altra nel locale e camminavano tenendosi per mano.