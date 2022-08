Taylor Swift annuncia il nuovo album “Midnights”: “Per noi che siamo sempre in cerca di qualcosa” Taylor Swift ha annunciato l’uscita del suo decimo album Midnights durante la premiazione degli Mtv Vma 2022.

A cura di Redazione Music

È stato durante la premiazione degli Mtv Vma 2022 che Taylor Swift ha annunciato al pubblico l'uscita del suo nuovo album "Midnights" che sarà disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre. Contando le due ri-registrazioni di "Fearless" e "Red" è il quinto album in due anni pubblicato dalla cantautrice che nel 2020 uscì a pochi mesi di distanza con "folklore" e "evermore". Durante la consegna del premio come Best video per "All too well" ha ringraziato i fan: "Non sarei in grado di ri-registrare il mio album ["Red (Taylor's Version)", ndr] se non fosse per voi che mi avete incoraggiato a farli (…) e così ho pensato "che questo sarebbe stato un momento divertente per dirvi che il mio nuovo album uscirà il 21 ottobre. E vi dirò di più a mezzanotte".

E a mezzanotte la cantautrice ha postato la cover dell'album su cui si capisce che saranno 13 tracce e ha spiegato anche la genesi di questo nuovo album. Midnights è il decimo album di Taylor Swift pubblicato in sedici anni e racchiude le storie di 13 notti insonni avvenute nella vita della cantante. Su Instagram, infatti, Swift ha condiviso un messaggio: "Stiamo sdraiati, svegli, pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Ci contorciamo nelle prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una raccolta di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo agitati, rigirati nel letto e abbiamo deciso di tenere accese le lanterne e siamo sempre in cerca di qualcosa, sperando che forse, quando l’orologio avesse segnato le 12 avremmo incontrato noi stessi".

Sarà un disco notturno, quindi, quello di Taylor Swift, che in copertina appare in primissimo piano con un accendino e a destra le tracce che, per adesso, non sono state scritte ma solo contate. Durante gli Mtv Vma, Swift oltre al Video of the year si è aggiudicata anche i premi di Best Longform Video e Best Direction. In questo periodo, inoltre, la cantautrice è impegnata nella sua personale battaglia di ri-registrazione dei suoi primi album e dopo "Wildest Dreams (Taylor’s Version)", è toccato a "This Love (Taylor’s Version)" il secondo brano originariamente contenuto nel disco “1989” ad aver vissuto nuova vita, mentre lo scorso giugno è uscito “Carolina”, il suo ultimo inedito, colonna sonora del film “Where the Crawdads Sing”.