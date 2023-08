Taylor Swift annuncia “1989 (Taylor’s Version)”: è la quarta nuova registrazione dei suoi album Taylor Swift ha annunciato la pubblicazione di “1989 (Taylor’s Version)”, quarta ri-registrazione dei suoi vecchi album, il secondo del 2023.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift ha annunciato l'uscita di "1989 (Taylor Version)" che uscirà il prossimo 27 ottobre, la stessa data in cui uscì la versione originale, quindi a nove anni esatti di distanza da quell'esordio. Per la cantautrice americana sarà il quarto album ri-registrato dopo "Fearless (Taylor's Version)" e "Red (Taylor's Version)" usciti nel 2021 e "Speak Now (Taylor's Version)" uscito pochi mesi fa: l'annuncio è avvenuto durante l'ultima tappa americana dell'anno dell'Eras Tour al SoFi Stadium di Los Angeles, prima della conferma social. L'album originale uscì nel 2014 e conteneva singoli che hanno segnato la sua storia musicale come "Shake It Off", "Blank Space" e "Bad Blood".

L'annuncio di "1989 (Taylor's Version)"

"Sorpresa!! 1989 (Taylor's Version) è in arrivo!" ha scritto la cantautrice sui social, spiegando qual è stata l'importanza per lei e la sua carriera di questo lavoro: "L'album del 1989 ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di entusiasmo annunciare che la mia versione uscirà il 27 ottobre. A essere sincera, questa è la mia ri-registrazione PREFERITA che abbia mai fatto perché le tracce di 5 nuove canzoni sono così folli. Non posso credere che siano mai state lasciate indietro. Ma non sarà ancora per molto! Potete già pre-ordinare 1989 (versione di Taylor)". Durante il concerto, Swift aveva mostrato sullo schermo alle sue spalle la copertina del nuovo album, in cui appare la cantante, sorridente, con dei gabbiani alle sue spalle.

Perché Taylor Swift sta ri-registrando i suoi album

Ovviamente non è una sorpresa la pubblicazione di questa nuova versione, visto che Swift ha annunciato di volerlo fare con tutti gli album presenti nel catalogo Big Machine Record venduto nel 2019 a Scooter Braun – agente di artisti come Justin Bieber, Ariana Grande e J Balvin – con cui la cantante aveva avuto una lite e che si è ritrovato a essere proprietario dei master. per riappropriarsi del suo lavoro, quindi, Swift ha deciso di ri-registrare quegli album, impreziosendoli con nuovi brani e video. E l'operazione è stata un successo, visto che tutte le nuove edizioni hanno debuttato in testa alle classifiche degli album, gettando anche luce su album del passato.