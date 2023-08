Video di

Tananai cade dal palco durante il concerto, poi scherza con i fan: “Domani mi sveglierò incriccato” Tananai durante il concerto al Cinquale è caduto dal palco. L’artista milanese è stato subito soccorso dagli addetti alla sicurezza, ha poi commentato così l’episodio: “Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza se*a”.

A cura di Gaia Martino

Tananai durante il concerto in Toscana, al Cinquale, è caduto dal palco mentre cantava e saltava. Nulla di grave per il cantante milanese il cui nome all'anagrafe è Alberto Cotta Ramusino: dopo essere stato soccorso dagli addetti alla sicurezza ha parlato ai presenti scherzando sulle sue condizioni di salute e sottolineando di aver rotto, per fortuna, solo un auricolare. "Lo cambio al volo e torno da voi", le parole. L'artista ha pubblicato poi tra le stories il video della caduta: "Ci vediamo nelle viscere della terra".

Le parole di Tananai dopo la caduta

Tananai avrebbe fatto un passo troppo in avanti e per questo motivo sarebbe caduto dal palco durante il concerto al Cinquale, una frazione di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Dopo essere stato soccorso e aiutato a cambiare l'auricolare rotto, l'artista ha commentato così l'episodio con i presenti:

Penso che l'abbiano fatto Morandi e il tipo dei Blur, mi sono lanciato, mi sono spaccato tutto e si è strappato un miniair. Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza se*a, mi faccio un graffio e dico "Ah mi sono rotto la tibia". No, mi sono sbucciato il ginocchio.

Tananai ha poi condiviso il video tra le stories commentandolo così: "Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della terra".

Le prossime date del tour di Tananai

La prossima data di Tananai è in programma per domani, 7 luglio, a Pescara al Porto Turistico. L'8 agosto il cantante milanese sarà a Gallipoli: si esibirà al Parco Gondar prima di spostarsi a Roccella Jonica dove il 9 agosto si esibirà al Teatro al Castello. L'11 agosto sarà a Catania, a Villa Bellini, e il giorno dopo a Palermo. Il 15 agosto canterà a Olbia, il 17 a Edolo (Brescia). Il tour riprenderà poi il 9 settembre a Milano, data che sarà seguita da quella del 25 a Roma e il 26 a Verona.