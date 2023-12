Sziget Festival 2024, Liberato annunciato tra gli headliner: prima volta per l’autore di Nove maggio Annunciati i primi headliner dello Sziget Festival 2024: tra i protagonisti su uno dei palchi principali anche Liberato.

A cura di Vincenzo Nasto

Liberato, foto di Giuseppe Maffia e Comunicato Sziget 2024

Tamàs Kàdàr, Ceo dello Sziget Festival, ha da poche ore annunciato alcuni degli headliner dell'edizione 2024 del Festival, che si terrà, come sempre, a Budapest, in Ungheria, dal 7 al 12 agosto. Una rassegna che ormai raccoglie alcune dei più grandi artisti internazionali, dal dj Martin Garrix ai talenti britannici di Stormzy e Sam Smith, senza dimenticare Fred Again, il dj che negli ultimi due anni ha conquistato un posto rilevante nel mondo elettro-pop, e non solo come produttore. Quest'anno, come annunciato dall'organizzazione, ci sarà anche molta Italia: il nome sicuramente più importante, per adesso, è quello di Liberato, che si esibirà anche al Primavera Sound il prossimo anno.

Liberato sarà uno degli headliner dello Sziget Festival 2024

A rendere ancora più importante la sua partecipazione è sicuramente la location: come annunciato dal Festival, infatti, Liberato si esibirà nel Freedome. Si tratta del secondo palco più grande all'interno del parco, una tenda da circo che può contenere oltre 12mila persone. Un risultato che arriva dopo una tournée europea dell'artista napoletano che ha attraversato alcune capitali europee: lo scorso giugno a Berlino al Kesselhouse, ma anche al Cabaret Sauvage di Parigi e l'Electric Brixton a Londra. Il tutto si concluse con la sua triplice apparizione in Piazza del Plebiscito, dal 16 al 18 settembre. Ma Liberato non sarà l'unico artista italiano a esibirsi allo Sziget Festival 2004.

Presenti anche i dj tarantini Fideles

Su uno dei plachi minori infatti si esibiranno anche i Fideles, il duo formato dai dj tarantini Daniele Aprile e Mario Roberti. Ma sono tanti, per adesso, i nomi annunciati nella line-up 2024 del festival: si passa dal post-punk di Dublino dei Fontaines D.C all'indie folk dei Big Thief, guidati dalla voce di Adrianne Lenker. Il Ceo dello Sziget Festival ha annunciato che questo è solo il primo pacchetto di ospiti che saranno presenti al Sziget: "Anche il prossimo anno il festival presenterà grandi star mondiali, artisti attuali e rivelazioni musicali appena scoperte, in modo che a tutti venga offerta una selezione forte ed emozionante di musica, indipendentemente dal genere".