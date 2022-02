Super Bowl 2022, Snoop Dogg e Dr.Dre si esibiscono durante lo show dell’intervallo Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio è andato in scena il Super Bowl 2022, la finale della National Football League. E durante il tradizionale show dell’intervallo sono tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco, dando vita a una performance indimenticabile. Tra questi, Dr. Dre e Snoop Dogg.

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio si è giocato il Super Bowl, la finale della National Football League tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengalas. Un evento atteso da milioni di spettatori americani, che ogni anno dà vita a un vero e proprio show, che va oltre il football americano. In questa edizione sono diversi gli artisti che si sono esibiti nel tradizionale Halfitme show, vale a dire lo spettacolo che va in scena durante l'intervallo dell'evento. Tra questi Snoop Dogg, Dr.Dre e a sorpresa anche 50 Cent e Eminem.

Dr. Dre e Snoop Dogg all'Halftime Show

Al SoFi Stadium di Inglewood (California) è andata in scena la finale del Super Bowl, giunto quest'anno alla sua cinquantaseiesima edizione. Durante l'intervallo, al centro del campo è stato allestito un palco che ha dato vista a un vero e proprio spettacolo, lasciando a bocca aperta gli spettatori. La scenografia è stata curata nei minimi dettagli e ha contribuito a rendere ancora più sorprendente la performance. Ad aprire l'Halftime Show sono stati Dr. Dre e Snoop Doog, due fra gli artisti più rappresentativi della storia musicale di Los Angeles, che si sono esibiti con alcuni dei loro successi.

Gli artisti dell’Halftime Show del Super Bowl 2022

Le altre star presenti al Super Bowl

Oltre ai due artisti, sul palco erano presenti anche 50 Cent (a sorpresa), Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige. Ad assistere allo spettacolo dagli spalti invece LeBron James, che ha commentato lo show definendolo "il migliore mai visto". E in queste ore, secondo alcuni siti americani, sta facendo discutere il gesto fatto da Eminem alla fine del l brano Lose Your Self: si è inginocchiato sul palco, come avevano fatto i giocatori afroamericani per protesta, nonostante la NFL glielo avesse sconsigliato.