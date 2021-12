Suga dei BTS è positivo al Covid, i fan lanciano l’hashtag #GetWellSoonYoongi Suga, uno dei membri della band K-Pop dei BTS è risultato positivo al Covid e su twitter i fan hanno creato l’hashtag #GetWellSoonYoongi.

A cura di Redazione Music

Suga dei BTS (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

"Riprenditi in fretta, Yoongi" è l'augurio che i fan di Suga – pseudonimo di Min Yoon-gi – hanno fatto al cantante dei BTS che ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. L'Army italiana ha dato il suo contributo a fare gli auguri alla star coreana che nelle scorse ore ha annunciato di essere positivo al Covid, come si legge in una nota stampa che ha scritto la sua etichetta Big Hit Music che ha specificato che il cantante è risultato positivo di ritorno dagli Stati Uniti verso casa sua.

Autoquarantena per Suga

"Il membro dei BTS Suga è stato confermato positivo al COVD-19 venerdì 24 dicembre durante la sua auto-quarantena dopo aver fatto il test immediatamente al suo ritorno in Corea giovedì 23 dicembre. Suga ha completato il suo secondo ciclo di vaccinazione contro il COVID-19 a fine agosto e ad oggi non presenta alcun sintomo. Attualmente sta gestendo le cure a casa, secondo le linee guida delle autorità sanitarie" si legge nel comunicato stampa che rassicura, quindi, i fan sulle condizioni del cantante che era di ritorno dagli Stati Uniti dove era stato per una serie di impegni personali, come conferma proprio la sua etichetta.

Suga non ha avuto contatti con gli altri BTS

Nella nota, infatti, si legge che "Suga, che ha avuto una serie di impegni personali negli Stati Uniti durante il tempo libero ufficiale dei BTS, è risultato negativo al test PCR effettuato prima di recarsi negli Stati Uniti e ha iniziato l'auto-quarantena dopo aver effettuato il test PCR al suo ritorno in Corea". La sua etichetta ha anche rassicurato che il cantante non ha avuto alcun contatto con gli altri membri della band: "Ha ricevuto risultati positivi durante la quarantena e non ci sono stati contatti con gli altri membri. Mettiamo la salute degli artisti come nostra priorità assoluta e faremo tutto il possibile per aiutare Suga nella sua pronta guarigione. Collaboreremo inoltre diligentemente con le richieste e le linee guida delle autorità sanitarie". Il cantante, che assieme agli altri membri dei BTS ha aperto a inizio dicembre un proprio account Instagram, non ha però ancora commentato nulla. Ci hanno pensato i fan, però, che stanno mandando il proprio affetto a Suga su Twitter con l'hashtag #GetWellSoonYoongi