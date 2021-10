Stromae torna in concerto in Italia, sarà a Milano a luglio 2022 Sta per tornare uno degli artisti che ha rivoluzionato il pop degli ultimi anni. Dopo una pausa lunga sette anni, Stromae si prepara a tornare in concerto con un tour che partirà nell’estate 2022. Il 20 luglio sarà sul palco del Summer Festival di Milano, all’Ippodromo di San Siro. Presenterà il suo ultimo brano Santé, ma non è escluso che presto arriverà anche il terzo album dell’artista belga.

A cura di Giulia Turco

(Stromae, foto Getty Images).

È ufficiale, Stromae torna in concerto. Il musicista belga, lontano dalle scene dal 2015 quando scelse di mettere da parte la musica per dedicarsi alla moda, sarà in Italia nel 2022: unica tappa prevista è quella di Milano, in occasione del Summer Festival il prossimo 20 luglio, che si terrà all'Ippodromo Snai di San Siro. Con oltre 250 date sold out in tutto il mondo e un tour europeo tra quelli che hanno incassato di più in assoluto Stromae si prepara a tornare sul palco con il suo ultimo singolo Santè.

Le date previste per il 2022

Dopo aver raggiunto le vette delle classifiche internazionali con hit di successo come "Papaoutai" e "Formidable", l'artista belga ha annunciato il sul ritorno ai live con un tour che si svolgerà nel 2022, anno che si spera possa essere di grande ripresa per la musica e gli eventi dopo la pandemia. Lo ha anticipato il quotidiano belga Le Soir sottolineando come nonostante i sette anni lontani dai palcoscenici, Stromae sia rimasto uno degli artisti più amati e seguiti nel panorama internazionale. Si esibirà, tra le varie tappe, al Festival Werchter Boutique il prossimo 19 giugno, il 10 luglio a Liegi e il 28 agosto al Rock en Reine, il festival dell'estate parigina.

Il nuovo album di Stromae

Considerando l'accelerata che l'artista belga ha annunciato in tema di ritorno sul palco, si ipotizza già che possa essere tra i suoi piani un nuovo album, il terzo che andrebbe ad arricchire la sua carriera. In un'intervista rilasciata a Liberation nel 2020, Stroame aveva lasciato aperta l'ipotesi: "Un nuovo album arriverà sicuramenre, ma non ho ancora una data certa", aveva fatto sapere. Sommerso dalla pressione, sette anni prima aveva preferito prendersi una pausa, senza nascondere oltre allo stress anche i problemi fisici che aveva affrontato dopo aver assunto un antimalarico: "C'è voluto del tempo per riprendermi, non è stato bello", aveva detto in un'altra intervista a France 2.