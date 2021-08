Sting: “Credo nel vaccino contro il Covid”, insultato sui social dai fan No-vax In un’intervista, Sting si pronuncia a favore dei vaccini anti-Covid e li paragona a quelli contro la Polio: “Sono abbastanza grande da ricordare la poliomielite, la malattia è stata debellata rapidamente grazie al vaccino”. I fan No-Vax incalzano: “Stai facendo disinformazione, non puoi paragonare le due cose”.

Le opinioni di Sting sul vaccino anti Covid-19 fanno gelare la nutrita frangia No-Vax presente tra i suoi fan. L'occasione è data da un'intervista al Los Angeles Times per parlare dei suoi show che terrà a Las Vegas, al Caesars Palace il prossimo 29 ottobre. Quando il giornalista chiede: "Sei ottimista sul ritorno alla musica dal vivo? La variante Delta sta complicando le cose", lui risponde: "Siamo in una fase d'attesa. Tutti devono sentirsi al sicuro, il pubblico, gli artisti, le persone che lavorano agli show. Speriamo che i vaccini possano ripartire in tempo per l'inizio dello show. Sono a favore dei vaccini".

Le parole di Sting

Nel corso dell'intervista, lui spiega di non avere dubbi sulla bontà dei vaccini e ricorda quello che è successo con il vaccino anti Polio:

Non ho mai avuto dubbi sui vaccini. Sono abbastanza grande da ricordare la poliomielite, i bambini della mia strada che sono stati paralizzati da una malattia che è stata debellata molto rapidamente dai vaccini. Eric Clapton? Ognuno ha le sue opinioni. Ma penso che sia pericoloso dire alla gente: "Non credete ai vaccini".

La reazione dei fan No-Vax

Tantissime le reazioni all'intervista, pubblicata sui social proprio da Sting, e numerose sono state le esternazioni della frangia No-Vax dei suoi fan: "Il vaccino antipolio è stato volontario. Era una cosa che prendevi oralmente se volevi o volevi darla ai tuoi figli. Scenario completamente diverso, mi dispiace". E ancora: "Paragonando la polio con il covid, Sting dimostra che non si è informato bene. Sono davvero dispiaciuto, pensavo fosse meglio informato. Convincere i bambini con un hamburger gratis per inoculare il vaccino non è bello". Non manca il grande classico: "Sting sei un grande musicista che mi ha portato molta gioia, ma pensa a fare il musicista". E ancora: "Quando il vaccino anti-Covid inizia a funzionare come quello contro la Polio, chiamami ti prego". C'è anche chi gli consiglia di parlare con il collega e amico Eric Clapton, che ha un parere controverso sull'argomento: "Forse parlare con lui ti aprirà un po' la mente".