Steve Harwell degli Smash Mouth è in fin di vita: “Gli restano solo pochi giorni” Il cantante di “All Star” da tempo lotta contro la cardiopatia e l’encefalopatia. Il manager annuncia il trasferimento presto una struttura di fine vita: “Gli restano solo pochi giorni”.

Steve Harwell, il frontman degli Smash Mouth, è in fin di vita. Il cantante, protagonista con la band scena musicale negli anni 2000, lotta da tempo contro una cardiopatia e una encefalopatia acuta di Wernicke. Il suo manager fa sapere che Steve Harwell è stato trasferito in una struttura per il fine vita. Il cantante di "All Star" e "I'm a believer" ha solo 56 anni.

Le condizioni di Steve Harwell

L'aggravarsi delle condizioni di Steve Harwell arrivano a due anni di distanza da un episodio che ha di fatto estromesso il cantante dalla vita pubblica. Durante un live, Steve Harwell sembrava disorientato, balbettava e urlava al pubblico. Le condizioni furono preoccupanti e, infatti, dopo poco annunciò il suo ritiro dal gruppo e dalle scene. Come annuncia Tmz, in quel momento le voci parlarono di problemi di salute gravi derivanti da diagnosi come la cardiomiopatia, l'insufficienza cardiaca e l'encefalopatia di Wernicke. Anche il suo abuso di sostanze era stato menzionato, cosa che, come era stato detto a Tmz, aveva contribuito al suo declino.

La carriera di Steve Harwell

Steve Harwell è nato il 9 gennaio 1967 a Santa Clara e ha contribuito alla formazione, nel 1994, degli Smash Mouth. Il gruppo ha uno stile che viene considerato derivativo dal rock'n'roll classico americano degli anni cinquanta e sessanta, dal surf rock e dallo ska. Sono considerati, infatti, all'interno dei gruppi della "third wave of ska" insieme ai Rancid, ai No Doubt, ai Dancehall Crashers. I brani più popolari: Walkin'on the sun, All Star e la cover I'm a believer, queste ultime due entrambe inserite nella colonna sonora di Shrek.

La notizia ha rattristato molto i suoi fan, così come gli amanti della musica di tutto il mondo. Il gruppo degli Smash Mouth hanno contribuito a creare alcuni dei più grandi successi della cultura pop nei primi anni 2000 e fanno parte di quel sentimento nostalgico di tanti adolescenti di quegli anni.