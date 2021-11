Stefano D’Orazio rivive in un’associazione che cerca giovani artisti di talento La scomparsa di Stefano D’Orazio è stato un colpo per il mondo musicale italiano. Lo storico batterista dei Pooh, infatti, è scomparso il 6 novembre 2020 a causa di complicazioni da Covid. A un anno da quella tragedia nasce un’associazione a suo nome con l’obiettivo di dare strumenti ai giovani artisti di talento.

A cura di Redazione Music

Stefano D’Orazio (LaPresse)

La scomparsa di Stefano D'Orazio è stato un colpo per il mondo musicale italiano. Lo storico batterista dei Pooh, infatti, è scomparso il 6 novembre 2020 a causa di complicazioni da Covid. Il musicista, infatti, si è ammalato e dopo essere stato trasportato in terapia intensiva non ce l'ha fatta. In questo anno sono state tante le iniziative per tenere viva la memoria del musicista, specie da parte dei suoi ex compagni d'avventura musicale, con Roby Facchinetti che ha ancora tra le mani alcuni progetti inediti scritti e pensati assieme a D'Orazio. Ma a un anno dalla scomparsa del batterista la famiglia ha pensato a qualcosa che possa tenere vivo il ricordo ma soprattutto dare qualcosa ai giovani.

L'Associazione Stefano D'Orazio, infatti, è un progetto rivolto ai giovani artisti di talento, come si legge nella nota stampa di presentazione, in cui si spiega anche che l'obiettivo è "quello costituire un polo di eccellenza nel settore artistico-musicale-imprenditoriale, un’accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti, quale strumento di integrazione sociale e culturale, con potenziale innovativo e di crescita per il sistema economico, occupazionale e sociale". L'associazione, quindi, metterà in pratica il suo scopo primario organizzando in Italia e nel mondo programmi ed eventi di musica dal vivo, letteratura, poesia per far sì che i valori cari al batterista anche ai più giovani, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e alla parità di genere "senza finalità politiche"

A livello pratico, le prime iniziative dell'Associazione saranno "la costituzione di un’Accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti, nella quale si svolgeranno attività di formazione artistica e musicale legate alla musica, al canto, alla scrittura e alla recitazione e attività di formazione imprenditoriale legate al management artistico, al marketing e alla comunicazione e all’innovazione tecnologica" a cui si aggiungono iniziative accessorie come "l’organizzazione di eventi e premi, anche a fini di promozione turistica, culturale e storico-artistica, raccolte fondi, produzioni, edizioni, registrazioni, noleggi di sale prove e infine una mostra itinerante legata alla straordinaria carriera dei Pooh".