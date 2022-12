Stato Sociale, nuovo album anticipato dal tour: “Torniamo incazzati, liberi e anticapitalisti” Lo Stato Sociale ha annunciato un nuovo album per il 2023 che sarà anticipato, però, da un tour di presentazione, invertendo il canone della promozione.

Lo Stato Sociale ha annunciato un nuovo album che prevede, però, prima un tour di presentazione. La band bolognese, infatti, ha annunciato "L'atteso tour prima di un disco bellissimo", ovvero 1 date in giro per l'Italia in cui, appunto, presenteranno il nuovo album toccando i club che li hanno accolto quando erano ancora una band indie non conosciuta al pubblico di Sanremo: "Saranno concerti speciali e unici, un modo per condividere nuova musica con i fan sentendo il loro calore e vedendo la loro reazione dal vivo, prima che sui social." si legge nella nota stampa con cui annunciano questi eventi.

Ma la band, appunto, anticipa un vero e proprio album che sarà pubblicato il prossimo maggio e uscirà sempre per Garrincha Dischi/Island Records. Sono passati sei anni da "Amore, lavoro e altri miti da sfatare", ovvero l'ultimo album da band, visto che nel frattempo, in occasione della partecipazione della band al festival, nel 2021, uscirono una serie di EP di ciascun membro che alla fine diventarono un unico disco. Albi, Checco, Bebo, Lodo e Carota tornano, quindi, dopo anni, dopo aver sperimentato nuove forme d'arte, soprattutto teatrali anche se assicurano che Lo Stato Sociale riparte dalle origini "con i tratti inconfondibili che lo hanno contraddistinto in tutti questi anni, senza paranoie o filtri: incazzati, ironici, liberi, anticapitalisti e controcorrente".

"Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole – scrive la band -. Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso (sì, suoneremo anche quelle vecchie)". Questo è il calendario completo del tour.