Stash dei The Kolors dedica una canzone a Michele Merlo: anni fa gli regalò un inedito

Stash e i The Kolors hanno dedicato una canzone a Michele Merlo durante uno dei loro live estivi. In un video si vede, infatti, il cantante che dedica la loro Me minus you all'ex cantante di Amici scomparso a causa di una leucemia fulminante il 6 giugno 2021. I due si erano incrociati proprio durante la trasmissione di Amici, quando proprio Stash aveva regalato, a sorpresa, al cantante un inedito, dicendogli di poterne fare ciò che meglio credeva.

Nel video che sta girando sui social si vede Stash, che in questi giorni, coi The Kolors, è al centro del discorso musicale italiano, grazie al successo di Italodisco, che dedica la canzone che si apprestano a cantare proprio a Merlo. Queste le parole del cantante: "Volevo dedicare questa canzone a una persona che non c'è più, era un cantante, un cantante giovanissimo, si chiamava – purtroppo uso il passato – si chiama Michele Merlo" e a quel punto parte proprio Me minus You, un singolo pubblicato il 14 maggio 2015 come secondo estratto dal secondo album in studio "Out".

Tra i due i rapporti erano molto buoni e c'era stima reciproca, al punto che durante una puntata del serale del 2017, quando Michele Merlo, alias Mike Bird, era tra i protagonisti della trasmissione, il cantante dei Kolors ha voluto presentare in anteprima il nuovo singolo davanti a lui e all'insegnante, Emma. Alla fine dell'esibizione, però, era arrivata la svolta, la sorpresa per Merlo. Stash, infatti, gli aveva fatto ascoltare un inedito che Merlo pensava fosse dei Kolors, invece il cantante napoletano gli aveva rivelato che era una canzone che gli avrebbe fatto piacere cantasse lui.

Davanti all'incredulità di Merlo, Stash gli aveva spiegato: "Questo è un pezzo in cui ci sono contaminazione un po' funky nel ritornello ma blues nel ritornello. Avevo pensato: ti andrebbe di cantarla? Secondo me sei la persona giusta per interpretarla. È funk perché noi abbiamo sempre suonato funky style, però in contrapposizione col testo che parla del classico bivio che hai in una relazione o anche in un percorso professionale. Poi, sentiti libero di scrivere qualcosa, se te la senti, secondo me sei la persona giusta". Sebbene il pubblico non avesse potuta ascoltarla, dalla discussione di Merlo con gli altri artisti del programma si è capito che la canzone sarebbe diventata "Desire".