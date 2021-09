Sta tornando Alessandra Amoroso: “Tutto accade”, nuovo album di inediti fuori il 22 ottobre Alessandra Amoroso torna con un album di inediti a tre anni dal precedente e annuncia il 200 esimo concerto della sua carriera allo Stadio San Siro, il 13 luglio 2022. Il disco: “Racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai”. Il primo singolo, “Tutte le volte”, disponibile dal 3 settembre.

Facciamo la conta numerica del fenomeno, così, veloce veloce: 47 sono i dischi di Platino, 2.6 milioni sono le copie vendute, 12 sono gli anni di carriera conditi da 8 tour per 199 date in tutta Italia. È Alessandra Amoroso e sta tornando con l'atteso nuovo album di inediti dal titolo "Tutto accade". Il disco è già in pre-order ed è anticipato dal singolo "Tutte le volte", in rotazione radiofonica e in digital streaming e download dal 3 settembre. Il 13 luglio 2022 sarà la volta di Alessandra Amoroso allo Stadio Meazza di Milano, quel San Siro dove si sono misurati i più grandi.

"Tutto accade", le parole di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso torna con un album di inediti a tre anni dal precedente e presenta così questo nuovo lavoro: "“Tutto accade” racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede". Il singolo che anticipa il disco, "Tutte le volte", è scritto da Davide Petrella ed è prodotto da Francesco "Katoo" Catitti.

La cover del disco

Il ritorno al live

Il 2022 sarà l'anno della svolta live, o meglio, del ritorno live. Con "Tutto Accade a San Siro", Alessandra Amoroso bagnerà la quota 200: sarà il 200esimo concerto della sua carriera, previsto per il 13 luglio. Il live per Alessandra Amoroso ha sempre avuto una dimensione e un ruolo fondamentale. Quella data si preannuncia essere speciale e la riunirà finalmente alla sua ‘big family', il suo pubblico. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it.