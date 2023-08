Spray al peperoncino al concerto di Travis Scott a Roma: attimi di panico tra la folla Alcuni ragazzi hanno spruzzato dello spray al peperoncino durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo. Attimi di panico, ma nessuna conseguenza.

A cura di Francesco Raiola

Travis Scott (Kristy Sparow/Getty Images)

È stato un successo il concerto che Travis Scott ha organizzato last second al Circo Massimo di Roma, dopo che, all'ultimo istante, era saltato quello previsto al Cairo, davanti alle Piramidi. Il rapper statunitense, quindi, ha scelto la Capitale per il primo concerto dall'uscita dell'ultimo album Utopia, uscito la settimana scorsa e schizzato in testa alle classifiche di vendita italiane e americane. Eppure, tra le 60 mila persone, c'è chi ha cercato di rovinare lo show, spruzzando spray al peperoncino, come scrive Dagospia che mostra anche il video in cui si vede un viavai di persone, che cercano riparo sulla collinetta attorno al Circo Massimo.

Stando a quanto scrive il sito, qualche minuto dopo l'inizio del concerto di Scott a Roma, alcuni ragazzi hanno cominciato a pogare, come spesso capita in concerti del genere e come si vede anche in vari video che girano sui social, finché, a un certo punto, però, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, come scrive anche La7 che parla di commenti sui social di alcuni dei protagonisti di quel momento. Lo spavento e il fastidio hanno portato alcuni ragazzi, quindi a correre per allontanarsi dal luogo e cercando riparo sulla collinetta: "A quel punto la folla, senza aver ricevuto nessuna indicazione dagli addetti alla sicurezza, ha iniziato a scavalcare le barriere per allontanarsi. Una postazione bar è stata persino travolta dalla folla" scrive Dagospia che specifica che a causa dello spray alcuni faticavano a respirare.

La normalità è tornata pochi minuti dopo, quando i ragazzi hanno trovato riparo poco lontano da lì. Il problema dello spray al peperoncino ha già causato tragedie in passato, come successo a Corinaldo, quando prima di un set di Sfera Ebbasta, a causa dello spray spruzzato si creo una calca che portò alla morte di 6 persone.Nel 2017 furono 3 le persone che morirono quando alcuni malviventi spruzzarono dello spray al peperoncino a Piazza San Carlo, quando migliaia di persone stavano guardando la finale della Champions League tra Juventus e Real Madrid. Travis Scott, inoltre, ha vissuto una tragedia quando durante uno dei suoi concerti si creò una calca sotto al palco che portò alla morte di 10 persone.