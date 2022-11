Spotify Wrapped 2022: la classifica dei cantanti più ascoltati in Italia e nel mondo Oltre ai dati per singoli utenti, Spotify ha fornito i numeri degli artisti, le canzoni e i podcast più ascoltati in Italia e nel mondo. Bad Bunny, Harry Styles e Sfera Ebbasta possono dirsi soddisfatti.

A cura di Andrea Parrella

Nelle scorse la piattaforma streaming Spotify ha reso disponibile l'ormai abituale Wrapped 2022, appuntamento imperdibile per gli utenti della piattaforma che dà modo di riepilogare l'anno che volge al termine attraverso la musica e i podcast ascoltati.

Oltre ai dati dei singoli utenti, 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo, Spotify in queste ore ha fornito anche i dati sui cantanti e le canzoni più ascoltate nel mondo e in Italia, con i nomi di Bad Bunny, Harry Styles e Sfera Ebbasta che la fanno da padroni, l'ultimo per quel che riguarda proprio il nostro Paese.

La classifica dei cantanti e delle canzoni più ascoltate nel mondo nel 2022: Bad Bunny al primo posto

Poche sorprese per quel che riguarda la chart degli artisti più ascoltati a livello globale. Per il terzo anno consecutivo l'artista più ascoltato è la superstar portoricana Bad Bunny. Si impone invece Harry Styles nella classifica dei brani più ascoltati al mondo, conquistando la prima posizione con la sua “As It Was” di Harry Styles, che ha letteralmente imperversato tra primavera ed estate e continua ad essere molto ascoltata.

Sfera Ebbasta è il cantante più ascoltato del 2022: la classifica italiana

Zoomando nello specifico sull'Italia, emerge invece che il successo musicale è appannaggio di Sfera Ebbasta, artista più ascoltato in assoluto in Italia. Per quel che riguarda invece la canzone con più stream si deve necessariamente passare dal Festival di Sanremo e due nomi di grido come Mahmood e Blanco, che all'Ariston hanno vinto con la loro Brividi, canzone più ascoltata di questo 2022.

I podcast più ascoltati su Spotify

Intrattenimento, informazione, approfondimento, i podcast sono a loro volta diventati uno strumento quotidiano fondamentale nell'era del consumo personalizzato. A livello globale The Joe Rogan Experience si impone ancora una volta come il podcast più popolare al mondo, mentre in Italia primeggia The Essential, con la voce di Mia Ceran che ogni giorno informa sui fatti salienti di giornata.