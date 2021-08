Sponz, Metaponto, Medita, Pollino: tra Campania, Basilicata e Puglia si balla con classe La seconda metà di agosto vedrà svolgersi quattro festival in un fazzoletto di terra non troppo ampio, che abbraccia, però, tre regioni: la Campania, la Basilicata e la Puglia. Si terranno qui, a cavallo tra Ferragosto e settembre, quattro festival come lo Sponz, il Pollino Music, il Metaponto Beach e il MediTa.

La seconda metà di agosto vedrà svolgersi quattro festival in un fazzoletto di terra non troppo ampio, che abbraccia, però, tre regioni: la Campania, la Basilicata e la Puglia. Quattro festival che chiudono il mese estivo e lo fanno con lineup e concept diversi, che però danno l'idea del movimento culturale che anima zone che ospitano da anni appuntamenti importanti come, tra gli altri, il Locus festival – che continuerà fino al 31 agosto con artisti come Frah Quintale, Ariete, Myss Keta, Willie Peyote e Samuele Bersani tra gli altri -, il Meeting del Mare e Porto Rubino e che tra Ferragosto e inizio settembre vedrà il via dello Sponz Festival di Vinicio Capossela, del Pollino Music Festival, del Metaponto Beach festival e del MediTa festival.

Lo Sponz Festival di Capossela

Lo Sponz Festival è ormai un appuntamento fisso delle estati del Sud. Negli anni, infatti, Vinicio Capossela è riuscito a mettere su una rassegna che porta in Irpinia alcuni dei nomi più importanti della musica, della letteratura e delle arti italiani e internazionali, con progetti speciali spesso pensati ad hoc per questo evento. Evento che ha come idea quello di ripercorrere e valorizzare sempre più una terra piena di fascino e mistero. Dal 25 al 29 agosto a Calitri e in Alta Irpinia si terrà la nona edizione denominata "Sponz All'Osso – Per un manifesto delle aree interne" che vedrà tra i protagonisti oltre a Vinicio Capossela, il chitarrista Marc Ribot, Iosonouncane, Jacopo Leone e le sperimentazioni sonore di Matt Elliott e Daniel Blumberg, la cantante spagnola Martirio e Raul Rodriguez, la leggenda del punk italiano Dome La Muerte, lo scrittore Giuseppe Catozzella, l‘accademico e critico musicale Alessandro Portelli, lo storico Carlo Ginzburg, la giornalista Annalisa Camilli, il monaco e saggista Enzo Bianchi, le scrittrici Donatella Di Pietrantonio e Licia Giaquinto e molti altri.

Il Pollino Music Festival

Spostandosi verso Sud, ma rimanendo in altura, si arriva al Pollino dove si terrà la nuova edizione di un altro festival che negli anni è diventato un punto fermo, il Pollino Music Festival che quest'anno si sposta in una nuova location: il giardino del Mulino Iannarelli in località Mezzana Salice, una delle frazioni di San Severino Lucano. Il 27 e 28 agosto saranno protagonisti, sul palco, Dj Gruff e Alioscia aka BBDai (Casino Royale) ma anche Alioscia Bisceglia (Casino Royale) in veste di Ambasciatore del progetto Open Sound, Splendore e Foresta del collettivo Ivreatronic, la producer Plastica, un/a giovane producer selezionat* dall’omonima Call e musicisti locali a partire da Agostino Cortese (AgoTrance) e Alberico Larat.

Metaponto Beach Festival e Krikka Reggae

Spostandosi verso il mare si arriva a Metaponto, sullo Ionio, dove il Metaponto Beach Festival festeggia la sua sedicesima edizione con una doppia serata che si terrà al Castello Torremare (nei pressi della stazione di Metaponto) martedì 17 e mercoledì 18 agosto, in entrambi i casi a partire dalle ore 21. Con la presenza fissa di Krikka Reggae, la resident band presente a tutte le scorse edizioni che festeggia il proprio ventennale, si dà il via alla due giorni che oltre al collettivo pugliese – che ripercorrerà il meglio della propria produzione – , vedrà una seconda serata intitolata "Tenco ascolta", format arrivato alla sua terza edizione, che quest'anno sarà tutto al femminile. A salire sul palco, infatti, saranno la cantautrice pugliese Erica Mou e Teresa De Sio, aperte e chiuse da Coqo’Ojette e dai live delle emergenti Senza_Cri, Sara Torraco e Tarsia.

Il MediTa con Mahmood, Lauro e Bennato

A mezz'ora da Metaponto, direzione Puglia, si terrà la nuova edizione del MediTa che si svolgerà dal 3 al 5 settembre a Taranto, portando alcuni dei nomi più importanti della musica italiana tra cui Mahmood, Achille Lauro ed Edoardo Bennato. Proprio Lauro, poi, assieme ad Angelo Calculli organizzerà il pre festival che si terrà il 2 settembre. Una serata dedicata alla Generazione Z in cui si alterneranno sul palco Nahaeze, Bianca Atzei, il rapper Piccolo G, l' italo-canadese Nik Oss Cech e ancora, ospiti dell’evento, Paola Effe, Elenoir (Agnese), Seryo (Nicola Cavallaro).