“Spero di morire sul palco”, Dolly Parton non ci pensa a ritirarsi Dolly Parton ha detto in un’intervista che non ci pensa a ritirarsi, piuttosto spera di morire sul palco cantando una sua canzone.

A cura di Redazione Music

Dolly Parton (Gareth Cattermole/Getty Images)

Dolly Parton non ha alcuna intenzione di ritirarsi, anzi, la cantante country, una delle artiste più famose e vendute al mondo, ha spiegato che l'unica cosa che potrà portarla a ritirare sarebbe la sua morte che, spiega, vorrebbe avvenisse sul palco mentre canta una sua canzone. Intervistata negli Usa, Parton non ha mancato di rispondere alle domande dell'intervistatore con la sua proverbiale ironia, anche quando si è parlato di un suo possibile, futuro, ritiro: "Non andrei mai in pensione. Spero solo che un giorno morirò nel bel mezzo di una canzone sul palco, e si spera che sia una di quelle che ho scritto io".

Autrice di hit come "Jolene", "9 to 5" e "Islands in the Stream", Dolly Parton è un'autrice da quasi 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify grazie anche ai 48 album che ha alle spalle. Il quarantanovesimo, "Rockstar", è quello che uscirà il prossimo 17 novembre. Madrina di Miley Cyrus, la cantante è una delle icone della musica americana e continua tuttora a scrivere, cantare e registrare, ottenendo un grande successo. "Finché sono in grado di lavorare, fintanto che la mia salute è buona e mio marito sta bene, l'unico modo in cui potrei mai rallentare sarebbe per quel motivo – ha spiegato nell'intervista -.Nel frattempo, farò il fieno mentre splende il sole".

Parton ha spiegato che finché il corpo glielo permetterà lei non smetterà di cantare, quello che potrà rallentare, al massimo, potrebbe essere l'attività live, come ha confermato anche questa volta. La cantante ha detto che non girerà in tour per promuovere questo nuovo album perché non ama passare troppo tempo distante dal marito ottantenne Carl Dean con cui è sposata da 55 anni. Per la cantante è arrivato il momento di una nuova sfida e con questo nuovo album si confronterà in maniera più diretta col rock, facendosi accompagnare da alcune star del genere come Paul McCartney e Ringo Starr, Elton John, Mick Fleetwood e Sheryl Crow, ma ci saranno anche artiste come Cyrus, Pink e Lizzo, tra gli altri.