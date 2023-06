Clementino in stampelle dopo l’infortunio sul palco: “Me la sono cavata” Il rapper aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo l’infortunio subito nel corso del concerto del 18 giugno a Piedimonte Matese: “tra pochi giorni sarò di nuovo operativo”.

A cura di Andrea Parrella

Una serata da dimenticare, o da ricordare a seconda di come la si voglia vedere, quella vissuta da Clementino due giorni fa, quando in occasione del suo concertosi è procurato un brutto infortunio al ginocchio, costringendo i soccorsi ad intervenire e portarlo in ospedale.

Clementino dopo l'incidente

A poche ore dall'accaduto, è stato lo stesso Clemente Maccaro (è il nome all'anagrafe di Clementino) a fornire aggiornamenti e dettagli ai suoi fan attraverso i social con una foto in stampelle e le notizie sulle sue condizioni di salute: "Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera", scrive Clementino su Instagram, per poi aggiungere il bollettino medico della situazione:

Guagliù me la sono cavata con poco:

-Distorsione del ginocchio

-Stiramento del collaterale interno

Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo !!!

Ci vediamo il 23 giugno con il concerto a Scampia !!! Fraaaatm

Cosa è successo al concerto di Clementino

L'incidente a Clementino è avvenuto la sera del 18 giugno, durante il suo concerto a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta. La dinamica di quanto accaduto non è chiara, non è nemmeno certa si sia trattato di una vera e propria caduta, fatto sta che il ginocchio dell'artista, 40 anni, deve aver ceduto. A fornire le informazioni su quanto successo era stato proprio Clementino, pubblicando in alcune storie foto in cui era circondato dai medici: