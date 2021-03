È partita il 19 marzo Speravo de morì prima, la serie con Pietro Castellitto e Greta Scarano che racconta l'ultimo anno di carriera di Francesco Totti. Un prodotto che ha riscosso un successo importante, stando ai numeri resi noti da Sky, con 1milione 100mila spettatori ad oggi in soli sette giorni. Il 26 marzo andranno in onda su Sky Atlantic il terzo e quarto episodio della serie, che ricostruiranno, tra le altre cose, l'inizio della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nella stessa chiave ironica che caratterizza l'intero prodotto.

La reazione di Totti davanti a Ilary

Tutto nasce da Totti che vede in televisione Ilary Blasi ai tempi di Passaparola, rimanendone immediatamente folgorato. La presenza di Ilary Blasi lo pietrifica, a dispetto della sua fama di donnaiolo, come sottolinea lo stesso Totti-Castellitto nell'intervista doppia de Le Iene riprodotta nella serie.

Il primo appuntamento tra Totti e Ilary Blasi

In Speravo de morì prima emerge anche l'aneddoto relativo al primo appuntamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che a quanto pare ebbe un piccolo imprevisto. A raccontarlo lo stesso Francesco Totti, che in un'intervista spiegava a Pietro Castellitto alcuni momenti cruciali del suo percorso professionale e privato, ricordando il primo appuntamento con quella che sarebbe stata la futura moglie. Una prima uscita che è stata quasi comica, come confessato dallo stesso ex capitano giallorosso: "La prima volta che siamo usciti l'ho portata al Fungo, era aperto solo quello. Sono andato a prendere Ilary per la prima volta, ma mentre scendeva ha dato una botta addosso al muretto mentre apriva lo sportello. Come prima volta ho detto ‘parte male', ma ho fatto l'indifferente dicendo ‘ma che scherzi'. Gli ha dato ‘na botta, porella".