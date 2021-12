Spazio Tempo, la sigla di Un Professore cantata da Francesco Gabbani e da tutto il cast Per l’ultima puntata della fiction Rai, Francesco Gabbani e tutto il cast di “Un professore” canta la sigla ufficiale “Spazio Tempo”.

Francesco Gabbani ha salutato gli spettatori di Un Professore cantando insieme al cast della serie con Alessandro Gassman la sigla ufficiale, "Spazio Tempo". "Sperando non sia l'ultima volta che cantiamo insieme Spazio Tempo" ha scritto il cantautore di Occidentali's Karma: "Grazie al cast di #UnProfessore per questa esperienza, grazie a tutto il pubblico a casa che si è appassionato alla serie e a tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione di questa bellissima favola moderna che celebra il pensiero, la filosofia e qualunque forma d’amore. Un abbraccio a tutti, questo è il nostro modo per augurarvi buone feste!".

Il significato di Spazio Tempo, la sigla di Un professore

Francesco Gabbani ha spiegato il significato di Spazio Tempo, la sigla della fiction Rai "Un professore": “Prendere la vita con filosofia è un delicato equilibrio tra studiare la prossima mossa da fare e muoversi per imparare una lezione”. La canzone di Francesco Gabbani, al pari della fiction diretta da Alessandro D'Alatri, è stata una colonna sonora di grandissimo successo che ha contribuito alla forte eco della serie andata in onda su Rai1. Il brano è una celebrazione delle piccole cose quotidiane.

Il testo di Spazio Tempo

Nella confusione

Miliardi di persone

Solo un'occasione quaggiù

Tra l'azzurro e il buco nell'ozono

Tra John Lennon, Paul e Yoko Ono

Il passato non dimentica

Il futuro fa ginnastica

Si prepara tutti i giorni per te

Canta un po' Albachiara e un po' My Way

Schiaccio il tasto rec e il tasto playE poi così, tu sei qui

Natale in un qualsiasi lunedì

Houdini, che toglie le catene al mondo

E in fondo un inganno non èÈ solo una follia

Un salto nel vento

Un'ora nello spazio

Un punto nel tempoÈ un giorno che va via

Un appuntamento

Un battito perpetuo

Che dura un momentoNei millenni tutti gli anni

Aspettando primavera

Un Platone, un Botticelli d'emblée

La maieutica del fai da te

Vuoi morire, vivere con meE poi così, il tuo ritorno

Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno

Mi trasformo

Cercando luce in fondo al mondo

E insieme un inganno non c'èÈ solo una follia

Un salto nel vento

Un'ora nello spazio

Un punto nel tempo

È un giorno che va via

Un appuntamento

Un battito perpetuo

Che dura un momentoMa il momento per fermare il tempo non è mai

E capirò se capirai

Che è per sempre

Uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh