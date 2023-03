Sorpresa per la cantante di strada: canta Tango e Tananai si ferma a duettare con lei Virginia Mingoli è una cantante, chitarrista e busker che si è ritrovata a sorpresa a duettare a Roma con Tananai sulle note di Tango.

A cura di Redazione Music

Cosa succede quando sei per strada a cantare e si presenta uno dei protagonisti del Festival di Sanremo che passa dal pubblico al microfono e duetta con te? Bisognerebbe chiederlo alla cantante e busker Virginia Mingoli che pochi giorni fa era a via del Corso a Roma e in pochi minuti si è ritrovata con Tananai che duettava con lei in Tango, una delle canzoni più amate dell'ultimo Festival al punto da qualificarsi al quinto posto generale. Il video in cui i due cantano insieme ci ha messo pochissimo tempo per diventare virale su TikTok, e non era difficile aspettarselo, visto che aveva tutti i crismi per diventarlo.

"POV: mi so ritrovata a cantare Tango con Tananai a via del Corso" ha scritto sul video Mingoli, che nella didascalia con cui ha accompagnato il duetto ha voluto ringraziare il cantante: "Non so che dire se non GRAZIE. mi hai fatto un regalo immenso". Il video ha ottenuto oltre 230 mila visualizzazioni in pochissime ore a cui si aggiungono quelle dei video di coloro che stavano assistendo all'esibizione e hanno condiviso questo momento sui propri profili TikTok. Momento che lo stesso Tananai ha voluto condividere coi suoi fan postando il duetto sul proprio profilo Instagram tra le storie.

Nei video si vedono i vari momenti in cui si è arrivati al duetto. Inizialmente c'è, infatti, la cantante che si esibisce davanti al pubblico, con Tananai fermo ad ascoltarla, e poi col montaggio si va oltre e si vede il cantante che scavalca il confine tra pubblico e artista e si avvicina a lei per duettare: "Quando Tananai ti ascolta cantare la sua canzone" si legge nel secondo video postato dalla cantante che scrive anche "e chi se la scorda questa", con il cantante che a un certo punto prende il cellulare e si mette a riprendere da sé il pubblico che nel frattempo è diventato sempre più numeroso. Nelle sue storie Mingoli condivide sue esibizioni con la chitarra nella sua camera ma anche varie esibizioni fatte per strada, come quando canta "Torna a casa" dei Måneskin.