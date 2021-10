Sono Salmo e Blanco i re della classifica: i due artisti si dividono album e singoli Salmo e Blanco si divido o il successo di quest’ultima settimana nella classifica FIMI. Che Salmo sarebbe riuscito a prendersi la testa tra gli album era certo, vista anche l’accoglienza che l’album ha avuto nei primi sette giorni, risultando, inoltre, anche l’album di debutto più ascoltato al mondo su Spotify.

A cura di Francesco Raiola

Salmo e Blanco si dividono il successo di quest'ultima settimana nella classifica FIMI. Che Salmo sarebbe riuscito a prendersi la testa tra gli album era certo, vista anche l'accoglienza che l'album ha avuto nei primi sette giorni, risultando, inoltre, anche l'album di debutto più ascoltato al mondo su Spotify. Tra i singoli, però, il rapper pugliese deve ancora dividersi la Top 10 con Blanco che con "Blu Celeste" ha realizzato uno degli esordi più interessanti e di successo di questo 2021. E infatti proprio il cantante di "Notti in bianco" e "Mi fai impazzire" è al secondo posto della classifica FIMi degli album, dietro a "Flop", appunto e dopo tre settimane passate in testa, riuscendo a rintuzzare le uscite dei nuovi album di Mannarino e Carmen Consoli.

Non cambia di molto la Top 10 che vede in terza posizione un altro artista e un altro album che ormai da settimane naviga nelle posizioni alte, parliamo di Rkomi e del suo "Taxi driver" che si mette alle spalle una serie di album che ormai contano oltre 20 settimane in classifica. In quarta posizione, infatti, c'è Madame, con il suo album d'esordio e che da poco ha conquistato il secondo platino, mentre in quinta posizione c'è "Ahia!" dei Pinguini tattici Nucleari che segnano la 44a settimana in classifica. In sesta posizione c'è Sangiovanni, che con il suo EP d'esordio mantiene il posto della settimana scorsa, così come i Maneskin, ancora settimi con "Teatro d'Ira Vol.1", subito davanti all'altra new entry della settimana, ovvero Tony Bennett e Lady Gaga con il secondo capitolo del loro duetto jazz "Love for sale". A chiudere la top 10 ci pensano Montero di Lil Nas X e "Ambizione" di lele Blade, che resta nelle posizioni alte per la terza settimana consecutiva.

Tra i singoli, appunto, la sfida è soprattutto tra Salmo e Blanco che si dividono le prime quindici posizioni della classifica, con l'unica eccezione di Madame e Sfera Ebbasta con "Tu mi hai capito" (in ottava posizione). In testa alla classifica c'è "Kumite", canzone prodotta da Takagi e Ketra e decima più ascoltata sulla Global Chart di Spotify, seguita da "Blu celeste", la canzone che dà il titolo all'album di Blanco. Sul podio anche "La chiave" che ha il feat di Marracash, che si mette alle spalle "Antipatico" e "Ghigliottina" sempre del rapper sardo.