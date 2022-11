“Sono distrutto”, Louis Tomlinson si rompe un braccio e si scusa con i fan Louis Tomlinson si è rotto un braccio dopo un concerto a New York ed è stato costretto a rinviare i firmacopie con i fan.

A cura di Redazione Music

Louis Tomlinson si è rotto un braccio subito dopo il concerto tenuto all'Irving Plaza di New York, come ha spiegato lui stesso con una nota sui suoi social. Il cantante è in promozione con il suo secondo album "Faith in the Future" ma ha spiegato ai fan di essere costretto a riprogrammare gli instore previsti per incontrare i fan. L'ex One Direction, infatti, avrebbe dovuto tenere alcuni firmacopie in Inghilterra la prossima settimana, ma non riuscirà a prendervi parte a causa del braccio rotto e per questo a breve riprogrammerà il tutto. I fan, nel frattempo, potranno consolarsi, però proprio con l'ultimo lavoro del cantante.

Nel post su Instagram, Tomlinson ha postato sia la breve nota con cui comunicava l'accaduto, sia una lastra che dimostrava la veridicità di quanto detto: "Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato il nuovo album finora, significa veramente tantissimo per me. Lo spettacolo di ieri sera a New York è stato incredibile. Sfortunatamente sulla via del ritorno sono riuscito a cadere e a rompermi il braccio destro piuttosto gravemente – ha spiegato il cantante ai fan sui social media -. "Per questo motivo sono veramente distrutto nel dirvi che dovrò riprogrammare gli instore nei negozi la prossima settimana" rassicurando che "Nuove date saranno annunciate molto presto. Grazie per tutto il vostro supporto e scusate chiunque fosse venuto la prossima settimana".

Il suo nuovo album "Faith in the Future" è stato pubblicato lo scorso 11 novembre e segue di due anni l'esordio da solista "Walls". In occasione dell'uscita Tomlinson ha anche lanciato il nuovo singolo "Silver Tingues" che lo stesso cantante ha definito come la canzone di cui è più orgoglioso. Il cantautore ha anche annunciato un tour mondiale che toccherà anche l'Italia, infatti Tomlinson suonerà l’8 ottobre 2023 al Pala Alpitour di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.