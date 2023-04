Slash di Colapesce e Dimartino in Corea: “Dal K-Pop al T-Pop, il pop terrone” Colapesce e Dimartino con la loro Splash sbarcano anche in Corea, dove abbiamo ascoltato una versione “particolare” della canzone sanremese.

A cura di Redazione Music

Splash, la canzone che Colapesce e Dimartino hanno portato all'ultimo Festival di Sanremo ha abbattuto i confini nazionali arrivando anche in Corea, patria di una delle tendenze musicali più in voga degli ultimi anni. È lo stesso Colapesce a condividerlo nelle sue storie su Instagram, commentando e facendo ironia proprio sul paragone tra K-Pop e T-Pop, ovvero il Pop terrone, come lo definisce lui stesso. La canzone del duo italiano è stata tra le protagoniste di una delle audizioni del programma della televisione coreana JTBC Phantom Singer, ovvero Il cantante fantasma, arrivata alla quarta edizione.

Come si legge su Wikipedia, Phantom Singer è il "programma televisivo musicale di JTBC. Un programma di audizioni che mira a scegliere un quartetto vocale crossover maschile". Protagonisti di questa versione, in italiano, ma con accento coreano, della canzone sono stati Junbeom Park, Seonghyun Kim e Woosung Kim che si sono esibiti in una versione "classica" della canzone: "Mostrando una sinergia esplosiva" si legge nella descrizione su Youtube della canzone.

Il perché di una versione di Splash che ricorda Il Volo coreano è che in Phantom Singer "cantanti che hanno ricevuto una formazione in musica classica, attori di musical e dilettanti gareggiano per entrare a far parte di un quartetto di musica crossover" (continua sempre Wikipedia). E così Colapesce ha scritto: "Dopo il K-Pop, il mondo è maturo per il T-Pop (il pop dei terroni)". Ma non è la prima volta che Colapesce e Dimartino trovano spazio importante anche all'estero, dal momento che Musica Leggerissima diventò una hit anche in Spagna, grazie alla versione di Ana Mena che la trasformò in "Mùsica Ligera", riuscendo a vincere ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di PLATINO.