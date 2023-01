Sir Paul McCartney stava per essere investito mentre ricreava la cover di Abbey Road Sir Paul McCartney stava per essere investito mentre cercava di ricreare l’iconica copertina di “Abbey Road”: qui il video.

A cura di Vincenzo Nasto

Sir Paul McCartney 2022, screenshoot video Twitter Account @abbeyroadstudios

Sir Paul McCartney e Abbey Road: due elementi che trovano ampio spazio nella letteratura musicale britannica, un legame che viene raccontato nel nuovo biopic Disney+ dal titolo "If These Walls Could Sing". Proprio sul profilo Twitter dello studio di registrazione, è apparso nelle ultime ore un piccolo estratto del documentario, che filma il bassista della band di Liverpool, mentre cerca di ricreare l'epica copertina di "Abbey Road", attraversando le strisce pedonali. Nello stesso momento, è apparsa un auto che ha quasi investito l'autore, che ha dovuto fare qualche passo in avanti per evitare l'incidente.

Il video dell'incidente

"If These Walls Could Sing" è il nuovo biopic sulla carriera dei Beatles, diretto dalla figlia di Paul, Mary McCartney, inserito nel catalogo Disney+ il 3 settembre 2022. Un salto negli ultimi 50 anni delle band, con alcuni suggestivi rimandi a foto diventate storia nella letteratura musicale moderna, come quella scattata da Iain McMillan, per la cover di "Abbey Road". Nel documentario, Sir Paul McCartney ha cercato di ricreare, da solo, la scena: mentre passeggiava sulle strisce pedonali, gli è stato provvidenziale un salto in avanti. In quel momento, un auto sfrecciava a pochi metri da lui, rischiando di investirlo. Lo spavento non sembra aver tolto l'ironia all'autore, che ride incredulo alla scena con la sua cameraman.

Dopo Get Back, arriva If These Walls Could Sing

"If These Walls Could Sing" è solo uno degli ultimi lavori sulla band di Liverpool, dopo che lo scorso anno era stato pubblicato "Get Back", che riprendeva le immagini degli ultimi momenti del gruppo, mentre registrava il loro album d'addio "Let it be". Nel frattempo Sir Paul McCartney sta concentrando le proprie energie su un nuovo album fotografico dal titolo "Eyes of a storm", che verrà pubblicato il prossimo 13 giugno, mentre il suo nome è stato inserito tra quelli che compariranno nel nuovo album di Dolly Parton, dal titolo "Rock Star". All'interno, oltre McCartney dovrebbero esserci anche , Stevie Nicks, Cher, P!NK, Brandi Carlile, John Fogerty, Steve Perry, e Steven Tyler.