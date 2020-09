Quattro edizioni del Festival di Sanremo avevano reso Silvia Salemi una delle giovani cantautrici più in voga alla fine degli anni '90. Dopo una conduzione radiofonica su Rai Radio 2 e il ritorno sulle scene discografiche nel 2017, la cantante ha pubblicato con un nuovo brano disponibile sulle piattaforme in streaming dal 25 settembre: "Chagall". Un brano prodotto da Francesco Tosoni che con delle melodie soft rock, racconta le paure e le preoccupazioni per una relazione in bilico.

La storia della cantautrice

Silvia Salemi era diventata famosa nel 1995 vincendo il festival di Castrocaro, con il brano "Con questo sentimento". Da quel momento la scalata nel mondo musicale tocca prima la sezione nuove proposte di Sanremo e poi il passaggio ai big nel 1996 con il brano "A casa di Luca", che le vale il premio per il miglior testo. Non solo cantautrice, con Salemi che affianca alla musica anche un percorso da conduttrice televisiva, esordendo con Pippo Baudo nella trasmissione "Il gran ballo delle debuttanti". Dalla televisione alla radio nel 2005, quando su Rai Radio 2 conduce la trasmissione "La mezzanotte di Rai Radio". Nel frattempo la sua attività musicale non si ferma con la pubblicazione dell'album "Il mutevole abitante del mio solito involucro" nel 2007, con il video della title track che diventa anche l'esordio davanti alla camera di due attori: Giuseppe Fiorello e Giorgio Pasotti. A dieci anni di distanza arriva "23", l'ultimo progetto musicale che contiene la riedizione del suo grande successo "A casa di Luca". Gli anni della televisione la vedono protagonista anche in due talent: nel 2004 arriva la partecipazione a "Music Farm", mentre nel 2013 viene ospitata da concorrente nella trasmissione "Tale e quale show".

Il nuovo singolo

Il titolo del brano "Chagall" è un omaggio della cantautrice a una delle sue grande passioni, la pittura: "Ho scelto di intitolare il mio nuovo singolo ‘Chagall' per omaggiare uno dei miei pittori preferiti che, attraverso le sue tinte semplici e dirette, riesce tutt’ora a regalare a chi ammira le sue opere delle emozioni incredibilmente forti, senza il bisogno di ricorrere alla forma o al tratto del pennello". Il brano prodotto da Francesco Tosoni e composta da Salemi, racconta tutte le paure di una coppia in una relazione precaria. Un viaggio di speranza e scoperta che però alla fine trova la strada giusta per continuare ad esistere.