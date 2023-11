Significato, traduzione e testo di Houdini, Dua Lipa racconta l’euforia nella nuova canzone Dua Lipa ha pubblicato il suo ultimo singolo Houdini, la canzone che dà il via al suo nuovo progetto.

A cura di Redazione Music

Dua Lipa è tornata con Houdini, il nuovo singolo che fa da antipasto al nuovo album della cantante di origini albanese, che arriverà dopo il successo di Future Nostalgia, uscito nel 2020. La canzone è stata scritta, oltre che dalla cantautrice, anche da Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, lo stesso gruppo che ha collaborato in modo determinante alla realizzazione del progetto, ed è stato prodotto da Parker e Harle. Il video, invece è stato diretto da Manu Cossu con il direttore della fotografia André Chemetoff. Dell'album, Dua Lipa ha spiegato che "è stato scritto in quei momenti gioiosi di caos assoluto e di come mi sono mossa nel mondo con leggerezza e ottimismo senza preoccuparmi del risultato".

Il testo di Houdini

Okay

(Mmm)

I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

Leggi anche Il testo e il significato de Gli sbagli che fai, Vasco Rossi racconta la sua vita da Supervissuto

Time is passin' like a solar eclipse

See you watchin' and you blow me a kiss

It's your moment, baby, don't let it slip

Come in closer, are you readin' my lips?

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find the way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Everything you say is soundin' so sweet (Ah-ah)

But do you practice everythin' that you preach? (Ah-ah)

I need something that'll make me believe (Ah-ah)

If you got it, baby, give it to me

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find the way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Oh-oh

Ooh

I come and I go

Tell me all the ways you need me (Ooh)

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go Houdini

Houdini

Catch me or I go Houdini

La traduzione di Houdini

Va bene

(Mmm)

Vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o divento Houdini

Il tempo passa come un'eclissi solare

Ci vediamo mentre guardi e mi mandi un bacio

È il tuo momento, tesoro, non lasciartelo scappare

Avvicinati, stai leggendo le mie labbra?

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o divento Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai la strada

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi notte e giorno?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Tutto quello che dici sembra così dolce (Ah-ah)

Ma metti in pratica tutto ciò che predichi? (Ah ah)

Ho bisogno di qualcosa che mi faccia credere (Ah-ah)

Se l'hai capito, tesoro, dammelo

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o divento Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai la strada

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi notte e giorno?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Oh, oh

Ooh

Vengo e vado

Dimmi in tutti i modi in cui hai bisogno di me (Ooh)

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o divento Houdini

Houdini

Prendimi o divento Houdini

Il significato di Houdini

È stata la stessa Dua Lipa a spiegare il significato della canzone, spiegando: "Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca. Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single. È una canzone molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l'ora di condividere questa sensazione con i miei fan".