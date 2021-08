Significato e traduzione di Stay, la canzone di Kid Laroi e Bieber che scalza i Maneskin da Spotify Per tre settimane “Beggin'”, la cover dei Maneskin del 2017 è stata in testa alla global chart di Spotify, uno dei principali mezzi per comprendere quali sono le canzoni più ascoltate e apprezzate al mondo. Un primato durato però fino all’uscita del nuovo singolo di Kid Laroi feat Justin Bieber.

A cura di Redazione Music

Per tre settimane "Beggin'", la cover dei Maneskin del 2017 è stata in testa alla global chart di Spotify, uno dei principali mezzi per comprendere quali sono le canzoni più ascoltate e apprezzate al mondo. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, dopo giorni in seconda posizione, era riuscita a sorpassare Olivia Rodrigo, portandosi in cima e restandoci – unica italiana a riuscirci – per svariati giorni. Solo l'uscita di "Stay", canzone di Kid Laroi assieme a Justin Bieber, è riuscita a far scendere la cover dei The Four Seasons i seconda posizione, restando, però, una delle canzoni più ascoltate al mondo e la più ascoltata della band italiana con oltre 300 milioni di stream.

Il significato di Stay

Kid Laroi è una delle nuove voci dell'hip hop mondiale e in queste ultime settimane ha pubblicato il suo EP "F*ck love (over you)", terzo e ultimo capitolo della saga del rapper dopo le uscite nel 2020 di "F*CK LOVE" e "F*CK LOVE (SAVAGE)". In quest'ultimo Ep Laroi ha collaborato con artisti come Polo G, Stunna Gambino, Lil Durk, G Herbo, Mustard e Justin Bieber, ovviamente, con cui, appunto ha firmato "Stay", canzone da 180 milioni di streaming, con un video da oltre 40 milioni di views, per un pezzo in cui i due cantanti chiedono alla compagna di restare, appunto, nonostante i loro difetti: "I told you I'd change, even when I knew I never could, I know that I can’t find nobody else as good as you, I need you to stay, need you to stay, hey" ("Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi").

Il testo di Stay

I do the same thing I told you that I never would

I told you I'd change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey (Oh)

I get drunk, wake up, I'm wasted still

I realize the time that I wasted here

I feel like you can't feel the way I feel

Oh, I’ll be fucked up if you can't be right here

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, I'll be fucked up if you can't be right here

I do the same thing I told you that I never would

I told you I'd change, even when I knew I never could

I know that I can't find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

I do the same thing I told you that I never would

I told you I'd change, even when I knew I never could

I know that I can't find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

When I’m away from you, I miss your touch (Ooh)

You’re the reason I believe in love

It's been difficult for me to trust (Ooh)

And I’m afraid that I'ma fuck it up

Ain't no way that I can leave you stranded

‘Cause you ain’t ever left me empty-handed

And you know that I know that I can't live without you

So, baby, stay

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

I'll be fucked up if you can't be right here

I do the same thing I told you that I never would

I told you I'd change, even when I knew I never could

I know that I can't find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

I do the same thing I told you that I never would

I told you I'd change, even when I knew I never could

I know that I can't find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

Woah-oh

I need you to stay, need you to stay, hey

La traduzione di Stay

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi (Oh)

Mi ubriaco, mi sveglio, sono ancora ubriaco

Mi rendo conto del tempo che ho perso qui

Sento che non puoi sentirti come mi sento io

Oh, sarò fottuto se non puoi essere proprio qui

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, sarò fottuto se non puoi essere proprio qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Quando sono lontano da te, mi manca il tuo tocco (Ooh)

Sei la ragione per cui credo nell'amore

È stato difficile per me fidarmi (Ooh)

E ho paura di mandare tutto a puttane

Non c'è modo che io possa lasciarti incagliato

Perché non mi hai mai lasciato a mani vuote

E tu sai che io so che non posso vivere senza di te

Quindi, piccola, resta

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Sarò incasinato se non puoi essere proprio qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Woah-oh

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi