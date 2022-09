Significato e traduzione di I’m Good, David Guetta conquista TikTok con Eiffel 65 e Chiara Ferragni David Guetta e Bebe Rexha riprendono le energie degli Eiffel 65 nella nuova “I’m Good”, virale su TikTok. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

David Guetta e Beba Rexha, Foto di Comunicato Stampa

L'arte del reworking sembra confermarsi, ancora una volta: "I'm Good" di David Guetta, in compagnia di Bebe Rexha, è il nuovo successo del dj francese, una melodia ponte tra l'estate e l'autunno. Ma da dove nasce questo successo? Basta ascoltare le prime note della tastiera per capire che il suono è dei primi anni 2000, una melodia diventata l'icona dei primi anni '10: "Blue (Da Ba Dee)" degli Eiffel 65. La ripresa del brano da parte di Guetta non è un esercizio scontato, come lo era stato in parte quello di "Satisfaction" con Benny Benassi: "I'm Good" non cambia il suo piano melodico, ma la voce soul di Rexha definisce nuove atmosfere, e anche le piattaforme sembrano aver apprezzato l'esperimento: il brano ha raccolto quasi nove milioni di ascolti in un mese su YouTube, ma è su TikTok che il suono sta facendo la differenza. La canzone è stata utilizzata in 130mila video, da oltre 500 milioni di views.

Il significato di I'm Good

Siamo ritornati ai primi anni 2000 e la musica house riempie le discoteche: il dancefloor è ricoperto da quell'energia contagiosa e gli Eiffel 65 di Gabry Ponte sono il punto di riferimento. Catapultati 20 anni dopo, le emozioni trasmesse da "I'm Good" rimangono quelle, la top line melodica che campiona il sample di "Blue (Da Ba Dee)" è così forte e riconosciuta, da traslare epoche e generazioni. E la scelta di Guetta di omaggiare quella cornice di pubblico sembra azzeccata, in compagnia di Bebe Rexha. I due avevano già collaborato cinque anni fa al brano, con la prima presentazione nel 2017 durante un set a Miami: lo scorso mese, invece, è stato il momento della pubblicazione, la ripresa degli spazi, e il ritorno di fuoco della musica dance, un trend post-pandemia che l'industria discografica ha visto crescere e sviluppare.

@davidguetta I think sharing the stage with @edsheeran made me as happy then to be number one in the UK! I ❤️ you bro’ ♬ I'm Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Ed Sheeran sul palco con Guetta e il video di Chiara Ferragni su TikTok

130mila video, con oltre 500 milioni di visualizzazioni: la viralità di "I'm Good" è ormai indiscutibile e ci sono più segnali a dirlo. Da una parte, basta ritornare a qualche ora fa, in Inghilterra, quando durante un set di David Guetta, il dj è stato raggiunto sul palco da uno dei rappresentanti più importanti della musica britannica, ma in generale, internazionale: Ed Sheeran ha salutato l'arrivo di Guetta e ha saltato anche lui sulle note di "I'm Good". Una testimonianza fisica del successo del brano, opportunamente pubblicato su TikTok, dove il video è stato visto già da 130mila utenti. Ci spostiamo in Italia invece, a casa di Chiara Ferragni, che ha voluto ricordare gli anni 2000, postando un video con in sottofondo il brano di David Guetta: gli abiti che richiamavano l'immaginario dance di quegli anni hanno colto nel segno, un richiamo a quell'identità.

Il testo di I'm Good

I'm good, yeah, I'm feelin' alright

Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life

And wherever it takes me, I'm down for the ride

Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

‘Cause I'm good, yeah, I'm feelin' alright

Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life

And wherever it takes me, I'm down for the ride

Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

Don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

You know I'm down for whatever tonight

I don't need the finer things in life

No matter where I go, it's a good time, yeah

And I, I don't need to sit in VIP

Middle of the floor, that's where I'll be

Don't got a lot, but that's enough for me, yeah

‘Cause I'm good, yeah, I'm feelin' alright

Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life

And wherever it takes me, I'm down for the ride

Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

I'm good, good

I'm good

Don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

So I just let it go, let it go

Oh-na-na-na-na-na

No, I don't care no more, care no more

Oh-na-na-na-na-na

So come on, let me know, let me know

Put your hands up, na-na-na

No, baby, nothing's gonna stop us tonight

‘Cause I'm good, yeah, I'm feelin' alright

Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life

And wherever it takes me, I'm down for the ride

Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feelin' alright

La traduzione di I'm Good

Sto bene, sì, mi sento bene

Tesoro, avrò la migliore notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronto per il viaggio

Piccola, non sai che sto bene? Sì, mi sento bene

Perché sto bene, sì, mi sento bene

Tesoro, avrò la migliore notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronto per il viaggio

Piccola, non sai che sto bene? Sì, mi sento bene

Non sai che sto bene? Sì, mi sento bene

Sai che sono pronto per qualsiasi cosa stasera

Non ho bisogno delle cose belle della vita

Non importa dove vado, è un buon momento, sì

E io, non ho bisogno di sedere tra i VIP

Al centro della sala, ecco dove sarò

Non ho molto, ma per me è abbastanza, sì

Perché sto bene, sì, mi sento bene

Tesoro, avrò la migliore notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronto per il viaggio

Piccola, non sai che sto bene? Sì, mi sento bene

Sto bene, bene

sono buono

Non sai che sto bene? Sì, mi sento bene

Quindi l'ho lasciato andare, lasciarlo andare

Oh-na-na-na-na-na-na

No, non mi interessa più, non mi interessa più

Oh-na-na-na-na-na-na

Allora dai, fammi sapere, fammi sapere

Alza le mani, na-na-na

No, piccola, niente ci fermerà stanotte

Perché sto bene, sì, mi sento bene

Tesoro, avrò la migliore notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronto per il viaggio

Piccola, non sai che sto bene? Sì, mi sento bene