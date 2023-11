Significato e testo di Puoi: Fulminacci, i PTN e la disillusione della loro generazione Fulminacci ha pubblicato nelle scorse ore il suo terzo album solista Infinito +1: all’interno anche la collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari in Puoi. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Da poche ore è possibile ascoltare Infinito +1, il terzo album dell'autore Fulminacci, in cui sono incluse anche due collaborazioni, quella di Giovanni Truppi in Occhi Grigi, ma soprattutto i Pinguini Tattici Nucleari nel brano Puoi. Il singolo, prodotto da okgiorgio e scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti, frontman della band bergamasca, ricerca una leggerezza che potrebbe sembrare distante dai canoni dell'autore romano. Come ha raccontato nell'intervista a Rolling Stone Italia, Puoi "l‘abbiamo scritto partendo dalle loro radici, per me era importante partire da come sono loro, dalle differenze tra loro e me". Nel frattempo, Infinito+1 darà la possibilità al pubblico di assistere in primavera ai concerti di Fulminacci: si comincerà il prossimo 4 aprile 2024 con un sold-out già annunciato al Fabrique di Milano. Qui il testo e il significato di Puoi.

Il testo di Puoi

Hai lasciato le lenti a contatto da me

E non so se ci vedi più

Non si mischiano mai i c***i tuoi con i miei

Tutto cambia, ma non il mood

Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto

Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai

È un po’ il problema della mia età

Si scambia un sogno per la realtà

E quei castelli che uno si fa

Non stanno bene nelle città

Ma come fanno ad essere mille i motivi che ho

Per attaccarmi a questo panico

Per altre mille notti così (Ma sì)

Ce la farò con i tempi miei, come no, comе no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pеzzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi puoi

Conquistare il mondo

Ritrovare il senso

E con le mani che battono a tempo

Saltare sul letto

Capire la techno

Insieme a un tipo tipo Timothée

Metto le canzoni di sempre

Spacco tutte le casse

Ma comunque non sento la musica

E mi manca la fede di un hooligan (Eh)

È un po’ il problema della mia età

Rigori che si negano al VAR

Esiste un dio, ma fa la rockstar

Suona e poi va, ignora i suoi fan

Ma come fanno ad essere mille i motivi che ho

Per stare chiuso in questo manicomio

Faccio fruttare tutto questo odio, sì

Ce la farò con i tempi miei, come no, come no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pezzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi puoi

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Smettete di alzare le braccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Non vedi che è una serataccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Non ballo e qualcuno mi abbraccia

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Mi fa: “Tutto ok?”, mi giro: “Chi sei?”

Ah, è il DJ

Ce la farò con i tempi miei, come no, come no

Stanotte ammazzerò il DJ

E metto un pezzo che non parla più di noi

Lo so, mi odierai però col senno di poi

Il significato di Puoi

Puoi è uno dei singoli del terzo album in studio di Fulminacci Infinito +1, pubblicato nelle scorse ore e che vede la collaborazione di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e la produzione di okgiorgio. Proprio nello studio a Bergamo del produttore, come racconta Fulminacci, c'è stato il primo incontro tra Fulminacci e Zanotti. Ed è proprio il frontman della band bergamasca a partire nella prima strofa del brano, giocando sul dualismo tra ironia e disillusione: "Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto, ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai". La narrativa generazionale ritorna anche nella strofa di Fulminacci, che canta: "È un po’ il problema della mia età, si scambia un sogno per la realtà e quei castelli che uno si fa, non stanno bene nelle città". È l'hook prima del ritornello a spezzare e condurre su altri ambienti musicali Fulminacci, che canta: "Ce la farò con i tempi miei, come no, comе no, stanotte ammazzerò il DJ. E metto un pеzzo che non parla più di noi, lo so, mi odierai però col senno di poi puoi".

Il tour primaverile di Fulminacci

Qui il calendario di Fulminacci – In tour, che inizierà il prossimo 4 aprile con un sold-out al Fabrique di Milano. Ecco le date:

4 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE

5 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE

9 APRILE 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

12 APRILE 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

13 APRILE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 APRILE 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON

23 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON

24 APRILE 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX