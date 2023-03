Significato e testo di La felicità è una direzione, Cristina Scuccia non è più Suor Cristina Dopo aver smesso i panni di Suor Cristina, Cristina Scuccia esordisce con una canzoncina pop in cerca della felicità.

A cura di Redazione Music

Cristina Scuccia (ph. Carlo Battillocchi)

Si chiama "La felicità è una direzione" la prima canzone di Cristina Scuccia dopo aver svestito i panni di Suor Cristina e aver cambiato vita, ricominciandola in Spagna. Eppure la musica, suo primo amore, resta tale e con un po' della notorietà residua di The Voice of Italy (che a lei deve anche l'unico momento virale internazionale) ha deciso di ritentarci con una canzone prodotta da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli e che sembra pensata gettando nel frullatore una serie di hit di questi ultimi anni, sia per quanto riguarda la parte musicale che per quanto riguarda il testo che parla di felicità, con i classici riferimenti a città estere e anche il tentativo di hook testuale con quel "via via via".

Il significato di La felicità è una direzione

Il comunicato, per la precisione, parla di "una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Un canto di libertà che incoraggia a seguire il proprio cuore senza aver paura di percorrere strade diverse perché queste a volte possono portare a scoprire una nuova felicità". Sì, il riassunto è questo, con Scuccia che chiaramente pare riassumere i suoi ultimi anni, specie quando canta: "Non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione". C'è anche il riferimento a una persona altra, colui che vuole che balli con lei ma anche: "Restiamo insieme, e quando ti commuovi ti voglio bene".

Su Instagram è lei stessa a spendere qualche parola per descrivere questo esordio: "La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?". Il brano è il classico pop che gioca con i synth e la cassa in quattro, come se Scuccia puntasse al tormentone pre estivo, con quel "Vivimi come l'estate anche il giorno di Natale" che pare essere stato scritto anche per farne un claim su TikTok. In attesa del video ufficiale della canzone che non è ancora disponibile, ecco il testo.

Il testo di La felicità è una direzione

Siamo tutti bravi a sbagliare, vestiti bene

dentro una tempesta tropicale e il vento porta via via via,

i giorni brutti, via, via, via

l'aria profuma delle cose migliori,

oggi va bene, sai dove mi trovi,

ti voglio bene

vuoi ballare con me, faccio il primo passo,

siamo più di un'idea, siamo un manifesto,

vivimi come l'estate, anche il giorno di Natale,

Vuoi ballare con me faccio il primo passo,

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione.

Non ti accorgi che sei speciale, sotto la pelle siamo più profondi del mare,

stanotte non esiste addio, per te ci sono sempre io.

l'aria profuma delle cose migliori,

restiamo insieme, e quando ti commuovi ti voglio bene

vuoi ballare con me, faccio il primo passo,

siamo più di un'idea, siamo un manifesto,

vivimi come l'estate, anche il giorno di Natale,

Vuoi ballare con me faccio il primo passo,

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige,

la felicità è una direzione.

vuoi ballare con me, faccio il primo passo,

siamo più di un'idea, siamo un manifesto,

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione.

La felicità è una direzione (x3)