Significato e testo di Importante, Marracash canta l’amore finito e il vuoto in cui affoga Marracash ha pubblicato “Importante”, canzone contenuta nella deluxe di “Noi, loro, gli altri”)

A cura di Redazione Music

Si chiama Importante il nuovo singolo di Marracash presente nella versione deluxe del suo ultimo album "Noi, loro, gli altri", lavoro che è stato per settimane in cima alle classifiche ed è un instant classic per la musica italiana contemporanea. Sebbene il nome di Marra sia da anni in cima al panorama musicale italiana (e da qualche giorno anche grazie al festival Marrageddon), ben oltre la cerchia del rap, è con gli ultimi due che probabilmente ha fatto un ulteriore salto, quello, appunto, che lo ha portato anche al di fuori delle maglie del genere, diventando pop, nel senso di popolare. Marra è maturato, lo si sente molto anche dai testi, ha lavorato molto sull'introspezione, ma è anche uno di quelli che non ha paura di fare politica con i propri testi.

Il significato di Importante di Marracash

Politica nel senso più ampio, che nulla ha a che vedere con le beghe di partito e anche se si può non essere d'accordo in toto con lui, non gli si può non dare atto di un percorso coerente, di uno studio e una riflessione importante sui temi della contemporaneità. Un percorso che è evidente anche in questo singolo che parte dal sample di "L'importante è finire" di Mina ed è, come scrive lui stesso "una sorta di addio, una sensazione, uno stato d’animo. È un brano di saluto a qualcosa di Importante, ma è anche la celebrazione di uno status. Parla dell’attimo in cui ti allontani da qualcosa che è stato rilevante, ma che adesso è comunque arrivato il momento di lasciare andare". Ognuno dentro ci potrà leggere il riferimento che vuole, che sia Eldie o un discorso più generale, ma come sempre Marra lega il pezzo a un beat malinconico e all'attualità, quasi che voglia che sia chiaro il momento in cui l'ha scritto: "Piove su attivisti che imbrattano i monumenti. Sugli sbirri che manganellano gli studenti" con chiaro riferimento alle proteste di questi ultimi tempi, ma anche su un argomento che lo lega a "Loro" ("Da Giuliani, Cucchi, dalla Diaz ed Aldrovandi Preferiscono spezzarci che recuperarci")

Il testo di Importante

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L'importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L'importante)

E oggi non mi perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L'importante)

So che mi ricorderò che (Sei importante) (L'importante)

Piove perché eri colma ed hai traboccato

Perché tu prendi la forma di ogni vaso

Piove, non c'è riparo, dolce richiamo

Gocce di Tavor, forse divago (L'importante)

Ma ora che diluvia penso che sei un'illusa

Che non sa restare da sola perché ha paura

Ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando

Mentre tutti lottano per un posto nel fango

E siamo dopo la fine, la scena post-crediti

Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti

Per me essere forti è potersi mostrare deboli

Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi

Piove su attivisti che imbrattano i monumenti

Sugli sbirri che manganellano gli studenti

Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti

Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti (L'importante)

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L'importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L'importante)

E oggi non mi perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L'importante)

So che mi ricorderò che (Sei importante) (L'importante)

E lei vedeva in ogni crepa

Un tentativo in meno (L'importante)

E lui credeva fosse segreta

La loro intesa almeno

Noi (Noi)

Non ci saremmo persi in fretta, poi

(Il cielo piange e piove dalle nostre facce)

Non puoi (Non puoi)

Nascondere a te stessa ciò che vuoi (L'importante)

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L'importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L'importante)

E oggi non ti perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L'importante)

Forse non ti troverò, ma

Sei importante

(È importante) (L'importante)

(Sei importante) (L'importante)

(È importante) (L'importante)

(Sei importante) (L'importante)