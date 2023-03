Significato e testo di Così speciale, Diodato canta come non doveva far andare via il suo amore Diodato torna con una ballad, Così speciale”, che anticipa l’uscita del suo nuovo album omonimo.

A cura di Redazione Music

Si chiama "Così speciale" la canzone che segna il ritorno discografico di Diodato, l'artista che nel 2020 ha vinto il festival di Sanremo, senza poter partecipare all'Eurovision a causa delle restrizioni del Covid. Il cantautore torna con quella che è la title track del suo prossimo album, una ballad che in qualche modo riprende il filo di "Fai rumore", con un'impalcatira costruita col pianoforte e con una voce che ormai è sempre più un punto fermo del cantautorato pop italiano. Il nuovo album, quindi, uscirà il prossimo 23 marzo seguendo il successo di "Che vita meravigliosa", l'album certificato platino che conteneva proprio la canzone vincitrice del festival

Il testo di Così Speciale

Ora che stare insieme è reato

Non ho mica capito

Che nome dare alla mia solitudine

Ma qualcuno me lo ha già consigliato

È un gesto verso lo Stato

Diciamo pure uno stato di gratitudine

Che tempi strani, che mi bruciano le mani

Che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani

Che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi

E i giorni allegri sembrano così lontani

Quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei

Quando pensavo che bastasse un po' di amore a cancellare tutti i nostri mali

E invecе cos'è

Adesso cos'è

Questa paura che mi chiudе in gabbia e che mi fa pensare

A quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale

Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti "aspetta che ritorni il sole"

Invece di lasciarti andare via

Invece di lasciarti andare

Ma ora che la mia casa è splendente

Questo disinfettante, vorrei potesse disinfettarmi la mente

Per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente

Da poter dire di essere stato un deficiente

Che tempi strani

Ho due buchi nelle mani

Da cui scorrono i sogni che ho difeso fino a ieri

Li lascio uscire come fili per il mondo

Che almeno loro forse sanno dove andare

E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale

Da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare

E io speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore

E invece cos'è

Adesso cos'è

Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare

A quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale

Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti "aspetta che ritorni il sole"

Invece di lasciarti andare via

Invece di lasciarti andare

E se ho paura adesso persino di pensare

È perché so che ciò che ho perso era speciale

Così speciale

Il significato di Così Speciale

La canzone di Diodato parte con un piano e voce e poi pian piano si arricchisce e cresce in una cavalcata che avanza per gradi, per aggiunte, dai cori, alle chitarra, le percussioni per una canzone che racconta un amore ormai terminato, ma che porta ancora con sé dei semi: "le parole celebrano un tempo ormai andato, osservato da una finestra che affaccia su questi momenti cristallizzati, che appare davvero così speciale" si legge nella nota stampa, ma si comprende anche ascoltando il brano. "Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti "aspetta che ritorni il sole" Invece di lasciarti andare via Invece di lasciarti andare" canta Diodato in una "casa splendente": "Questo disinfettante, vorrei potesse disinfettarmi la mente Per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente Da poter dire di essere stato un deficiente" continua il cantautore pensando che ciò che ha perso "era speciale, così speciale".