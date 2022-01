“Si fidava più degli estranei”: il figlio della cantante morta dopo aver preso di proposito il Covid Una cantante ceca ha preferito ammalarsi volontariamente di Covid pur di non vaccinarsi. Una decisione che, però, l’ha portata alla morte, stando alla denuncia delfiglio.

A cura di Redazione Music

La cantante ceca Hana Horká è morta a causa del Covid che aveva deciso di prendersi volontariamente pur di non vaccinarsi, come ha spiegato il figlio Jan Rek in un'intervista sul giornale iROZHLAS.cz. La musicista del gruppo folk Asonance, che è specializzato in "ballate popolari scozzesi e irlandesi, canzoni liriche, canzoni d'amore, canzoni della marina, melodie popolari irlandesi e scozzesi in performance strumentali", era una convinta antivax, come spiega Jan, e "credeva più agli estranei che alla famiglia" continua il figlio, anch'egli musicista: "Ha deciso che avrebbe preferito avere la malattia piuttosto che essere vaccinata". Solo pochi giorni fa Horká aveva postato sui social alcune frasi no vax, vantandosi di essere sopravvissuta alla variante delta del virus.

"Andrò al teatro, alla sauna, ai concerti… e farò un po' di mare al più presto. Buona giornata a tutti. La vita è qui per me e anche per te" aveva scritto la musicista nel suo ultimo post su Facebook prima che la situazione precipitasse. Nell'intervista al giornale ceco il figlio della donna ha spiegato che nonostante lui e il padre fossero vaccinati lo scorso dicembre si sono comunque ammalati di Covid, e per qualche giorno sono stati male, colpiti da alcuni dei sintomi più noti della Delta, ovvero perdita di gusto e olfatto. La madre si è ammalata qualche giorno dopo, le faceva male la schiena e nel giro di pochissimo tempo è morta: "Ha avuto un declino così veloce" ha continuato il figlio.

"Mia madre avrebbe dovuto essere lontana da noi che eravamo positivi al Covid ma ha deciso, al contrario, che sarebbe stata a casa con noi normalmente e avrebbe preferito avere la malattia piuttosto che essere vaccinata". All'inizio è risultata negativa, ma dopo un secondo tampone si è positivizzata. Il musicista ha spiegato che la madre stava "pasticciando" con quegli argomenti: "Mi ha detto che probabilmente viveva in una realtà diversa, diceva che viveva in una realtà diversa e che il Covid era una bolla". Jan spiega che inizialmente cercava di comprendere le posizioni degli scettici poi ha capito che quelle posizioni erano sbagliate: "Purtroppo, si fidava degli estranei più della sua stessa famiglia" ha spiegato prima di lanciare un appello contro i No-Vax, presenti anche nel mondo della Musica ceca.