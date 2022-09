Shakira rinviata a giudizio in Spagna, per la cantante chiesti 8 anni e 2 mesi per frode fiscale Shakira è stata rinviata a giudizio, dopo essere stata accusata di frode fiscale dalla procura iberica. Per la pop star sono stati chiesti otto anni e due mesi di reclusione, oltre ad una multa di 23 milioni di euro.

A cura di Ilaria Costabile

Shakira è stata accusata di frode ai danni del fisco iberico, sono stati chiesti da parte di una giudice spagnola otto anni e due mesi per la cantante, a cui si aggiunge anche una multa di svariati milioni di euro. La richiesta era stata avanzata già lo scorso luglio, adesso tramite un comunicato si hanno nuove informazioni circa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la pop star.

La pop star rinviata a giudizio

Complessivamente sono stati chiesti dalla procura di Barcellona, otto anni e due mesi di reclusione, a cui si aggiunge una multa di 23,8 milioni di euro. Lo si apprende da un comunicato, diffuso anche dalla stampa iberica, in cui viene dichiarato che al momento la cantante è stata rinviata a giudizio. La decisione è stata presa da una giudice spagnola che ha esaminato il provvedimento che, quindi, non ha ancora trovato una risoluzione. L'accusa di evasione fiscale è relativa agli anni 2012 e 2014, quando la pop star viveva a Barcellona insieme al suo compagno – ormai ex – Gerard Piqué, calciatore del Barça, ma in quegli anni fino al 2015 la sua residenza fiscale risultava essere alle Isole Bahamas, uno dei pochi paradisi fiscali internazionali.

Il commento di Shakira all'accusa di frode

Stando a quanto riportato dal team dell'artista, quando la notizia dell'accusa è stata diffusa lo scorso luglio, la cantante ha voluto andare avanti nel processo, convinta della sua innocenza, rifiutando il tentativo di trovare un accordo avanzato dai suoi legali che, invece, avrebbero voluto interloquire con la procura di Barcellona. Il caso, come commentato dall'artista, rappresenta un vero e proprio oltraggio alla sua persona, dal momento che in anni e anni di carriera ha sempre portato avanti un comportamento a dir poco impeccabile, anche perché la cantante non avrebbe vissuto in Spagna più di sei mesi all'anno.