Shakira condannata per frode fiscale a 7 milioni di euro, ma patteggia ed evita il carcere Shakira ha patteggiato la pena per frode fiscale, accettando una multa di 7 milioni di euro ma evitando il carcere.

A cura di Redazione Music

Shakira (Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

Shakira patteggia al processo per frode fiscale e, pagando una multa, evita anche il carcere oltre a un processo lungo che avrebbe potuto avere conseguenze anche sulla sua immagine. Al primo giorno di processo, quindi, la cantante ha trovato un accordo con le autorità spagnole, si è dichiarata colpevole davanti al pubblico ministero di sei capi di imputazione per non aver pagato al governo spagnolo 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014. Così facendo, Shakira dovrà si pagare una multa molto salata, ma eviterà di andare in carcere e far fronte a un processo che sarebbe stato anche mediatico e sarebbe potuto durare a lungo, con una lista di oltre 100 testimoni. Nel processo, durato otto minuti, Shakira è stata condannata a tre anni di reclusione (che non sconterà perché la pena è stata sospesa) e al pagamento di una multa di 7 milioni di euro.

La richiesta avanzata lo scorso agosto nei confronti della cantante da parte dei Pubblici ministeri era di otto anni e due mesi e una multa di 24 milioni di euro che con l'accordo è stato ridotta di molto. Con una dichiarazione ha detto che avrebbe voluto combattere ma che ha preferito mettere al primo posto la sua famiglia e la sua carriera, nonché la tranquillità di mettere un punto a questa storia: "Ho preso la decisione di risolvere finalmente la questione con a cuore il miglior interesse dei miei figli che non vogliono vedere la loro mamma sacrificare il suo benessere personale in questa lotta. Ho bisogno di superare lo stress e il peso emotivo degli ultimi anni e concentrarmi sulle cose che amo, sui miei figli e su tutte le opportunità che mi si presenteranno nella mia carriera".

L'accusa per la cantante era che tra il 2012 e il 2014 aveva trascorso più della metà del periodo in Spagna e quindi avrebbe dovuto pagare al fisco spagnolo le tasse sui suoi redditi, nonostante la residenza ufficiale fosse alle Bahamas, dove le aliquote sono molto più basse. Nel 2022 la difesa della cantante aveva negato, dicendo che la cantante non aveva vissuto più di 60 giorni all'anno in Spagna e che era stata lontana da Barcellona, dove viveva e giocava il suo ex marito Piqué, per lunghi periodi a causa di impegni lavorativi, dal tour al lavoro di giudice al talent The Voice negli Stati Uniti.