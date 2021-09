Shakira attaccata da due cinghiali selvatici: “Mi hanno distrutto borsa e cellulare” Quanto accaduto a Shakira nelle ultime ore ha un retrogusto un po’ grottesco e surreale, ma dopo due anni di pandemia e continue immagini di animali selvatici che si rimpossessano degli spazi cittadini, possiamo dire che in un certo senso ci siamo “abituati”: la cantante ha raccontato di essere stata attaccata da due cinghiali selvatici, che le avrebbero addirittura distrutto la borsa.

Quanto accaduto a Shakira nelle ultime ore ha un retrogusto grottesco e surreale, ma dopo due anni di pandemia e continue immagini di animali selvatici che si rimpossessano degli spazi cittadini, possiamo dire che in un certo senso ci siamo "abituati": la cantante ha raccontato di essere stata attaccata da due cinghiali selvatici, che le avrebbero addirittura distrutto la borsa. A raccontarlo è stata la stessa cantante in una storia Instagram in cui ha messo in mostra una prova inconfutabile: i rimasugli della sua borsa sporca, sfilacciata e ormai da buttare: "Guardate come hanno conciato la mia borsa – ha detto Shakira ai suoi follower – la stavano trascinando nel bosco, dentro c'era anche il mio telefono. Hanno distrutto tutto".

Non solo Shakira: cinghiali alla riscossa in diverse città

Chi ha seguito le cronache degli ultimi giorni sa che quello di Shakira non è un caso isolato, ma l'ultimo episodio di una serie che potremmo definire "cinghiali alla riscossa": durante la scorsa estate, a Berlino, un cinghiale ha catalizzato l'attenzione mediatica dopo aver rubato il portatile di un nudista che prendeva il sole vicino a un lago. Secondo quanto ha riportato il Guardian, dal 2016 a oggi la polizia di Barcellona ha ricevuto più di 1600 segnalazioni relative a incidenti causati dal comportamento ambiguo di alcuni cinghiali.

I cinghiali nelle città italiane

Anche in Italia la tematica è ben conosciuta: a Roma, la colonizzazione dello spazio cittadino da parte dei cinghiali è diventata a tutti gli effetti una questione politicamente rilevante, sino al punto di trasformarsi in uno dei temi della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre 2021. Solo la scorsa settimana, una famiglia di cinghiali passeggiava a proprio agio tra il caos capitolino, percorrendo allegramente Via Trionfale, nel nord di Roma, del tutto indifferenti ai colpi di clacson e allo stupore dei passanti. Insomma, nulla di cui stupirsi: Shakira è solo un esempio tra i tanti.