Shakira accusata di plagio da Briella: il confronto tra le due canzoni e perché l’accusa è infondata Music Sessions #53, la nuova canzone di Shakira, sta suscitando dibattito non solo perché la cantante demolisce l’ex marito Gerard Piqué, ma anche per le accuse di plagio. L’artista Briella, infatti, ha notato una notevole somiglianza con il suo brano Solo tu.

A cura di Daniela Seclì

Shakira e Briella

La canzone che Shakira ha realizzato con Bzrp, Music Sessions #53, continua a suscitare dibattito. E no, non solo per le frasi al vetriolo indirizzate a Gerard Piqué e alla sua attuale fidanzata, Clara Chia Marti, ma anche perché una cantante venezuelana, Briella, ha accusato Shakira di plagio. Ma andiamo con ordine.

Briella accusa Shakira di plagio, Solo tu e Music Sessions #53 a confronto

La cantante Briella ha 23 anni ed è originaria della città venezuelana di Valencia. La sua carriera musicale ha avuto inizio meno di due anni fa, ma il singolo Solo tu ha ricevuto un notevole riscontro, destinato ad aumentare in queste ore, dopo l'accusa che la cantante ha rivolto a Shakira. Briella, infatti, ha notato una forte somiglianza tra la sua canzone, pubblicata agli inizi di giugno 2022, e l'ultimo brano di Shakira e Bizarrap, diffuso in queste ore. Basta ascoltare il passaggio messo a confronto da Briella, per notare che in effetti la somiglianza c'è. Su Twitter, l'artista ha scritto: "La mia canzone Solo tu (giugno 2022)/ la sessione con Bizarrap di Shakira (oggi). Cosa ne pensate?". Ecco il confronto che dimostra, oltre a una melodia simile, la scelta di cantare allo stesso modo la parola "tu" e una somiglianza anche nel video:

La spiegazione dell'esperta: ecco perché non sarebbe plagio

In assenza di una replica da parte dei diretti interessati, la testata colombiana RTVC Noticias ha chiesto il parere dell'esperta musicale Laura Galindo. Quest'ultima ha spiegato che in realtà, si tratterebbe di una melodia molto comune: "Si tratta di un accordo di minore settima" e ha mostrato degli esempi di canzoni uscite ben prima di quella di Briella, che hanno la stessa melodia (vedi video in basso, ndr). Dunque, non è una melodia creata da Briella. Shakira si sarebbe limitata a usare una struttura musicale già molto comune.