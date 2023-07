Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva per gli alluvionati: arriva l’Imola Summer Sound per la Romagna Si chiama Imola Summer Sound per la Romagna il concerto evento di raccolta fondi organizzato da Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva.

A cura di Redazione Music

Il mondo della musica si prepara a un concerto evento che il 29 luglio porterà sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) il meglio dell'urban italiano. Dopo l'esperienza del 24 giugno scorso, quando alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), si è tenuto Italia Loves Romagna, concerto benefico che ha visto salire sul palco artisti come Ligabue, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Blanco, Emma, Tananai, tra gli altri, un altro pezzo dell'Italia musicale si mette in moto per un evento di beneficenza che cercherà di raccogliere altri fondi da destinare alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita, nei mesi scorsi, da una terribile alluvione.

L'Imola Summer Sound per la Romagna, quindi, porta sul palco bolognese alcuni tra i nomi più importanti del rap e della trap italiana per un evento nato dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva che hanno deciso di portare con sé amici e colleghi per sette ore di musica, il cui ricavato sarà devoluto alla Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna. Un appuntamento importante che segna un passo avanti del movimento urban italiano: siamo abituati, infatti, a vedere alcuni di questi artisti impegnati in eventi più ampi, mentre questa volta si sono mossi come un monolite, prendendo una strada nuova.

A salire sul palco dell'Autodromo, quindi, ci saranno artisti importanti, che hanno scritto pagie importanti del genere in Italia, ma anche giovani promesse: oltre a Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, che sono le teste dietro l'evento, infatti, calcheranno il palco anche pezzi da novanta come Geolier e Massimo Pericolo, a cui si aggiungono Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Finesse, Sethu e Tony Boy. I cancelli apriranno alle ore 16.00, mentre a partire dalle ore 17.00 si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza. È possibile donare all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna anche attraverso l’Iban IT69G0200802435000104428964.